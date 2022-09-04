هل تعرفون من هي المندوبة السامية للعراق..!؟

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محمد صادق الحسيني || {جينين بلاسخارت} وزيرة الدفاع الهولندية وآمر الكتيبة الهولندية القذرة التي ارتكبت جرائم بشعة بحق مسلمي البوسنة و الهرسك خلال فترة دخولها الى يوغسلافيا مع قوات حلف الناتو التي احتلت يوغسلافيا. والتي لديها تسجيل فيديو شهير وهي تحتسي المشروب بعد ارتكابها جريمة بشعة مع مجرمي حرب البوسنة و الهرسك وهما رادفان كرازيتج و سلوبودان ميلوزوفتج الذين قتلو اكثر من 100 الف مسلم بوسني ودفنوهم في مقابر جماعية. وبلاسخارت هذه قد أفلتت من المحاكمة لكونها يهودية تم منحها الجنسية الاسرائيلية وتم سحبها الى "اسرائيل" لتصبح ممثلة الكيان الصهيوني في الامم المتحدة . ومن هناك تم ترشيحها لتكون ممثلة الامم المتحدة في العراق لعلها تلعب نفس الدور الذي لعبته في يوغسلافيا حيث قسمت يوغسلافيا الى اربعة دول صربيا كرواتيا مونتنغروا والجبل الاسود و البوسنة والهرسك. وقد اقامت مجاميع ارهابية في العراق من خلال برنامج الامم المتحدة التي تشرف عليه هي شخصيا عن طريق سفارتي أمريكا وبريطانيا مع باقي سفارات حلف الناتو من خلال تجميع "الجوكرية" و المجرمين تحت غطاء المنظمات المدنية ونشطاء المجتمع المدني وفي مقدمة هذه المنظمات المدنية الارهابية بغطاء انساني مخادع عنوانه :معهد الحرب والسلام البريطانية، وهو واجهة تخريبية لها. وعيك- بصيرتك