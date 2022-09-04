غازبروم الروسية تعاقب أوروبا

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حازم أحمد فضالة || أعلنت الشركة الروسية (غازبروم) يوم الجمعة الموافق: 2-أيلول-2022 أنها قطعت تزويد أوروبا بالنفط والغاز؛ كان قد أصبح وضع الدول الأسكندنافية قبل أيام والآن، على وفق الآتي: 1- أسعار وقود السيارات زادت ضعفًا. 2- أغلب أنواع المواد الغذائية الأساس، زادت أسعارها (ضعفًا أو ضعفين). 3- أغلب المواد الغذائية (غير الأساس)، صارت غير موجودة؛ بسبب انتفاء الحاجة الضرورية إليها. 4- صارت أغلب رفوف مراكز التسوق الكبرى؛ فارغة. 5- أغلب المواد الغذائية الرئيسة، لا يحق للمواطن أن يشتري منها الكميات أو الأعداد كما يريد، بل حددت الحكومةُ، الكميات والأعداد، التي تسمح للمواطن أن يشتريها في وقت معين. 6- مراكز التسوق الكبرى، التي كان بها مثلًا (1000) عامل، الآن يدخلها المواطن، فيجد بضعة عمال لا أكثر، أي: ربما أقل من عشرة عمال. (تخفيض اليد العاملة)! 7- أسعار البيوت نزلت في نسبة معينة، السبب في ذلك أنَّ المواطن اتَّبَع سياسة: تقليل الإنفاق وزيادة الادِّخار؛ خوفًا من المستقبل المجهول. التقويم / 1- هذا الوضع المتأزم المخيف في الدول الأسكندنافية، سوف يتثاءب ليبتلع أوروبا كلها؛ وهو أكثر رعبًا وضررًا من (كورونا) التي عصفت بأوروبا. 2- دخلنا أيلول توًّا؛ فكيف إذا بدأ صقيع الشتاء يزمجر على جدران بيوت أوروبا! وهي تعاني من انقطاع النفط والغاز الروسي! 3- هذا جزء من مخاوف العالم الحقيقية الجديدة، وليس إخراج الحشد الشعبي من المنطقة الخضراء! أو تقديم مشروع معلب جميل (بانقلاب عسكري مضحك) لجهة معينة في العراق!