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الحمورية !!


باقر الجبوري ||    اكو واحد دائما يدخل على منشوراتي فيسب ويشتم ايران !! فسالته يا اخي ليش تسب وتشتم !! طبعا الموضوع عندي هو الحب لايران لانها جمهورية الامام الخميني والولي الفقيه والدولة الموطئة للامام المعصوم ولانها رأس الحربة في مقارعة كيانات الشر الامريكية والاسرائيلية هذا من باب ! ومن باب اخر فالوطنية عندي لاتعني ان انصر الباطل من ابناء جلدتي او قوميتي على اهل الحق من طائفة او مذهب او دين اخر ! الاسلام ليس قومي بل هو عالمي انساني ! ولاعلاقة له كما قلنا بالسوالف التعبانة مثل ( انه وخوي على ابن عمي وانه وابن عمي عالغريب )  وعلى العموم فانا انصر الحق ولو كان على نفسي !! فحاورته متسائلاً  ( لماذا ايران ) !! فقال ايران عطشتنة ايران كطعت علينة الماي ايران كتلت الزراعة بالعراق وجوعتنة !! فقلت له .. حبيبي دجلة والفرات تجي من تركيا مو من ايران !! صفن شوية !! وگال چاااا ونهر ديالى ! فقلت له حبيبي نهر ديالى وبحيرة حمرين اثنينهن يجن من سد دربندخان وروافده كله من العراق وهذا يعني انه هن من العراق والاكراد سادين السد حتى ينملي بالماي !! فقال !! چاااا والکارون هم گول مو من ایران !! فقلت له حبیبي الكارون منبعه بايران ويصب بايران واصلا ما يصب بالعراق !! عمي انت عاقل لو مخبل !! جاوبني .. والله اكيد انت ولائي وتحب ايران !! بعد فترة زادت نسبة المياع بدجلة والفرات بسبب الامطار التي نزلت بالموصل! يعني مو بتركيا !! فتابعت صفحتة ولگيته منزل منشور (( شكرا تركيا لفتحها السدود لتعود الحياة لدجلة والفرات بعد ان قطعتها ايران عنا )) مو گلتلکم کله صوچ ايران المسالة مسالة عقل  وحتى الكراهية والحقد اذا كانت بلا فكر فانها تتحول الى تعصب وجاهلية تخرجنا من ربقة الاسلام وحتى من ربقة الاخلاق !! والسلام ختام

 

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