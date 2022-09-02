المقالات

الأدوات الأمريكية في الحرب الناعمة


عبد الرحمن المالكي ||

 

"إن أفضل الناطقين باسم الأفكار والأهداف الأمريكية هم غير الأمريكيين، أي الوكلاء المحليون" هذا ما قاله كبير منظري القوة الناعمة الأمريكية، جوزيف ناي، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تواجه أي مشكلة في إيصال رسائلها أو أفكارها إلى العالم، إذ تحظى بالطاعة المطلقة والعمياء من قبل أدوات محلية "متحمسة" لتحقيق أهداف الإدارة الأمريكية خدمةً لمصالحها الشخصية, ومن هذه الأدوات:

1- وسائل إعلام محلية وعربية، حيث سعت الإدارة الأمريكية, لإسكات وقمع الوسائل الإعلامية المناهضة للفكر المقاوم، حيث اغلقت العديد من القنوات ومواقع تابعة للأحزاب او الفصائل العراقية المناهضة للاحتلال الامريكي في العراق، حيث كشفت وثائق ويكيليكس عن اجراء أمريكا لاتصالات مع شركات البث الفضائي بهدف وقف بثها او ايقاف مواقعها، في مقابل فتح الباب أمام قنوات معادية للمقاومة لبث برامج التلفزيونية والإذاعية لساعات طويلة، فضلاً عن المدونات والمقالات المغرضة التي تُنشر على مواقع الانترنت.

2- الثورات الملونة، التي تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها لخلق حالة من الفوضى في البلاد بغية السيطرة عليها، ولأجل ذلك تفتعل الحروب الداخلية أو أزمات اقتصادية واجتماعية مختلفة.

3- إيجاد بدائل للخدمات التي تقدمها المقاومة، إذ تلجأ إلى جعل مشاكل الناس أولى اهتماماتها، ففي لبنان على سبيل المثال لا الحصر، يسعى حزب الله إلى تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني والبيئة الحاضنة للمقاومة، وكان آخرها نموذجاً تأمين البطاقات التمويلية "بطاقة السجاد", من هذا المنطلق تسعى الولايات المتحدة إلى تأمين بدائل لهذه الخدمات عبر جمعيات المجتمع المدني NGOs، التي تأخذ طابع الجمعيات المستقلة لكنها في الحقيقة قائمة على التمويل الأمريكي، فتقدم المعونات لبعض العائلات الفقيرة، وهذا ما حصل في العراق كما لبنان منذ أحداث 17 تشرين الأول.

4- التلاعب بعقول الشباب الجامعيين، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى "أمركة" وعي الطلاب وتغيير نمط الحياة لديهم life style  عبر ضخ المفاهيم الغربية في حياتهم اليومية، ويبرز ذلك جلياً في الجامعات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط, واخرها اعلان الجامعة الامريكية في العراق, والتي فاق عددها العشرات، إضافة إلى المنح التي تقدمها هذه الجامعات للشباب للانضمام إلى فروعها وانشطتها.

5- العمل على افتعال الفتن والترويج للفيدراليات والتقسيم، من خلال اعتماد الخطابات الطائفية والمذهبية بأدوات محلية، وتغليب فكرة أن الإسلام يسعى للسيطرة والقضاء على الطوائف الأخرى، وهذا ما تحاول بعض المصطلحات المستخدمة تكريسه مثل قول "حزب الله الشيعي، حماس السنية، إيران الشيعية، حركة الجهاد السنية، الحشد الشعبي الشيعي, الفصائل الموالية لا يران..."، بمحاولة منهم لسلخ حركات المقاومة عن بيئتها وهويتها الحاضنة.

6- الضغوطات المالية والاقتصادية، والتي - وبحسب الإدارة الأمريكية - هي بسبب وجود حركات مقاومة في الشرق الأوسط، والمفارقة أنها تُحمّل حزب الله اللبناني مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان في الوقت الذي تمارس فيه واشنطن الضغوطات المالية والاقتصادية على لبنان شعبه، وكذلك على أفراد ومؤسسات في الدول العربية لمجرد تأييدهم لحركات المقاومة والتي صنفتها هي في دائرة الإرهاب كـ حزب الله، وفصائل المقاومة الفلسطينية والعراقية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زمن الاستنزاف الإعلامي والاستهلاك البشري
إسرائيل تُفَكِر بضربة إستباقية للبنان ويدها ترتجف على الزناد،
فزعة المبادرات بين المصالحة والمُصارحة والتغريدات
الابتعاد عن ارشادات المرجعية يعني الضياع
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
خارطة طريق ..!
لمن لم يعرف الحشد الشعبي ...!
الدور الأمريكي الصهيوني في انسداد الوضع السياسي في العراق  
الأدوات الأمريكية في الحرب الناعمة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك