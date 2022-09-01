🖊 قاسم سلمان العبودي

لا نريد الوقوف طويلاً أمام أسباب الفتنة التي عصفت بالعراق بأقتحام مليشيا سرايا السلام المنطقة الخضراء ، كون الأسباب واضحة المعالم للجميع . ولكن نريد العبور الى الحلول من وجهة نظرنا البسيطة .

أولاً : يجب عقد جلسة للبرلمان بأي شكل من الأشكال ، وعدم الألتفات الى الوراء ، وطرح أسم لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في جلسة واحدة ، على أن يكون أسم رئيس الجمهورية ليس من الحزبيين الكورديين الرئيسيين في أقليم الشمال . من الممكن أن يكون من حزب الحراك الجديد ، حتى يحفظ للمكون الكوردي حقه الدستوري في رئاسة الجمهورية .

ثانياً : أن يطرح أسم رئيس الوزراء الجديد وأن يكون من المستقلين ، تناغماً مع مطلب التيار الصدري ، وأن يكون برنامج الحكومة الجديدة واضحاً وشفافاً وأن يمس المصالح العامة للشعب العراقي بشكلٍ مباشر ، بمعنى أن تكون حكومة خدمية تأخذ على عاتقها تأسيس أُطر قانونية لأصلاح المنظومة الأقتصادية المتهالكة وأيجاد حلول واقعية لمعالجة التداعيات السلبية للأقتصاد والأمن . وأن لا تجديد لولاية ثانية لمصطفى الكاظمي أطلاقاً .

ثالثاً : أن تكون حكومة مؤقتة وتحديد مهامها بسنة واحدة ، على أن تهيئ لأنتخابات مبكرة مشروطة بتعديل قانون الانتخابات غير المعمول به حالياً ، ومن ثم حل البرلمان نفسه قبل أنتهاء السنة والشروع بعملية أنتخابات تشارك فيها جميع الاحزاب السياسية العراقية .

رابعاً : توقيع جميع الأحزاب العراقية المشاركة في الأنتخابات القادمة على ميثاق شرف وعهد وطني شامل بعدم التخوين أو التسقيط السياسي وأستفزاز الآخر . فضلاً عن تقبل نتائج الانتخابات التشريعية بغض النظر عن الفائز .