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فتنة الأعاجم والعرب..!


سارة الزبيدي ||

 

الزيارة الاربعينية ع الابواب وكالمعتاد ستبدأ فتنة الاعاجم والعرب التي تتكرر كل عام والغرض منها شق الصف الشيعي وافشال الزيارة  وستبدأ الماكنات الاعلامية المسمومة من خلال مواقع التواصل اشعال حرب فيما بيننا لكن

" يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" 

وستفشل مخططاطتهم كالمعتاد وستنجح الزيارة بعون الله

يجب على كلٍ منا أن يفهم هذه الفقرة المهمة الإمام الحسين عليه السلام لكل الأحرار ليس فقط لنا كعراقيين وكما لنا حق في زيارته في كل عام هناك أُناس أمنية حياتهم أن يزوروا إمامهم ولو لمرة في حياتهم 

لنكن قرة لعين لسيدنا الامام الحسين وبلسم لجراحات صاحب الزمان ولايفتننا من اراد بنا التناحر والاقتتال فيما بيننا

لنفتح قلوبنا قبل بيوتنا لزوار ابي الاحرار ولنثبت للعالم اجمع مدى الكرم العراقي الذي اعتادوا عليه ومدى طاعتنا واخلاصنا لامامنا المظلوم 

أهلاً ومرحباً بزوار ابي الاحرار من كل بلاد الدنيا قاطبةً.

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