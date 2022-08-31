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نتفق عندما نخضع للدستور..!


عدنان فرج الساعدي ||

 

الدستور أتاح اليك أن تتمتع بحرية التعبير  وحرية الاعلام والتظاهر والاعتصام في جميع الاماكن والمواطن  والزمان الذي تحدده .... ومنحك حرية رفع الشعارات وحتى دون إذن مسبق من السلطات . وحرية تأسيس الاحزاب والمتظمات والروابط ..

أخبرني أيها الحبيب .. عن أي دولة تسمح بذلك كله ..خصوصا في الشرق الاوسط

لماذا نريد أن نسقط نظاماً سياسيا دستوره أتاخ لنا كل دلك ؟

الفساد والمفسدين ..نحن لدينا مستفحل .. لكنه بالمناسبة موجود في كل الدول وفي حميع الازمنة ...

ففرقوا  أيها الأحبة بين الدولة وبين الحكومة

تريد نظام رئاسي .. ملكي .. سلطنة .. رئاسي مزودج ... برلماني ..

كل شيء ممكن .. لكن تذكر.  .. اذا انت يفيدك الرئاسي فهو غير مرغوب من الفئة الاخرى  واذا الفئة الفلانية تريه ملكي فان بقية الفئات قد ترفضه ..

اذا .. كيف نتفق ..

نتفق عندما نخضع للدستور ونتحاور ونعقد الاجتماعات المستمرة والتفاهمات المشتركة

كي نتنتج .. دستورا نتفق عليه جميعاً

ترى دول العالم الماقدمةً( التي نسعى ونأمل جميعنا ان نصل لمستواها .. لم تبني نفيها بعشر سنوات .. بل بعقود من الزمن تصل الى ٢٥٠ سنة .. ومع ذلك تحدث فيها مشاكل سياسية .. كرفض النتائج الانتخابية .. اتهامات التزوير ( ترامب )  او حتى مشاكل بيئية جفاف فيضانات. ازمات اقتصادية

خففوا الف الف رحمة على موتاكم ... 

ميزانية العراق تكفي عشر دول 

فلوس العراق تكفي يتبلط ذهب

من توصل لتجىء للدول الغربية ينطوك حصة النفط مالتك ... أي منو گلك

منو ترس عقلك بهاي الترهات

شوية .. ثگل .. لما انت أمي ومخلص خامس ابتدائي وكمت تبيع بالعلوة ..  انت تفتهم بالطمامة العراقية والمستوردة .. تفتهم بعلوة الرشيد وعلوة جميلة .. ابوية انت ما تفتهم بالاقتصاد .. افهمه زين

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