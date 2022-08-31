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انت كشيعي..!


باقر الجبوري ||

 

عندما ترى مرجعية عظيمة وقامة من قامات الشيعة ومقام عالي كمقام اية الله السيد كاظم الحائري وهو صاحب المنهج العلمي لمدرسة اية الله الشهيد محمد باقر الصدر ( رض ) وصاحب الخط الجهادي الطويل ضد نظام البعث الذي دام طيلة ايام حياته وصاحب المرجعية المعترف بها من كل علماء ومراجع المذهب !!

عندما تراه يقف بكل تواضع ليقول للجميع انني وعلميتي وانتاجي الفكري وحياتي ومقلدي لاتعادل لحضة من الزمن قد يعتقد فيها الناس او يتصورون فيها نتيجة التجهيل او الاعلام الزائف انني ضد ولاية الفقيه او ضد مرجعية الامام الخامنائي ( دام ظله ) او ان اسمي سيستخدم كوسيلة للفتك بالمذهب تحت اي عنوان !

فيغلق مكاتبه ويكسر ختمه ويدعوا مقلديه واتباعه للتعلق بحبل السيد الولي !!

حينها فقط ستعلم مدى حرص علمائنا وتفانيهم وذوبانهم في المذهب وقتلهم لروح الانا التي لم تعرف الطريق يوما الى انفسهم !

وستعلم حينها كذلك مدى التأييد الالهي للمذهب وللمرجعية ولولاية الفقيه !

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