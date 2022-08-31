المقالات

الشباب الجامعيون ضباط الحرب الناعمة ..!


 

عبد الرحمن المالكي ||

 

الحرب الناعمة، تعني الحرب بواسطة الأدوات الثقافيّة، بهذه العبارات اختصر مكتب نشر آثار السيد علي الخامنئي تعريف الإمام للحرب الناعمة, فمع تعاظم قوة المقاومة في المنطقة، وكي لا تتكبد الدول المعادية خسائر مادية فادحة -نتيجة لدقة الأدوات العسكرية التي باتت تمتلكها المقاومة وتنامي خبراتها القتالية- لجأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها -"اسرائيل" على وجه الخصوص- إلى ما بات يُعرف اليوم بالحرب الناعمة.

بعد تحرير لبنان في العام 2000 م , وبعد انتهاء عصابات داعش والقضاء عليها في العراق، بدأت الولايات المتحدة تفكر ملياً بالآليات التي يمكن اعتمادها للقضاء على حزب الله خصوصاً وعلى محور المقاومة عموماً، وذلك من خلال تشويه صورته أمام الرأي العام العالمي والجمهور.

وبعد حرب تموز في لبنان عام 2006 وما تلاها من انتصارات في قطاع غزة، تولت واشنطن بدلاً من تل أبيب مهمة حشد إعلامي لتزييف الحقائق وضرب صورة المقاومة.

وللمفارقة فإن واشنطن لم تعتمد في حملاتها على الاعلام الغربي إلا فيما ندر، لكنها اعتمدت على الإعلام العربي المأجور في مختلف الدول العربية مثل قنوات العربية الحدث إلى الحرة والـ MBC، إضافة إلى كتّاب وصحافيين ونخب اجتماعية  ومدونين فضلاً عن مواقع إلكترونية، والتحريض من خلال حملات على مواقع التواصل الاجتماعي

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انت كشيعي..!
الجمهور بين الوعي والتجهيل...
رب ضارة نافعة أحداث الخضراء
الشباب الجامعيون ضباط الحرب الناعمة ..!
يوم بظل الرعب والقلق تغريدة خارج السرب..
نهايات الأحداث غالبًا ما تكون درسًا..!
الإنسانية تودّع المستشفيات الأهلية
كلمة الفصل للمرجعية الحكيمة  
هل من مدّكِر؟!  
هل تستوعب القوى السياسية الدرس من احداث الاثنين المريرة ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك