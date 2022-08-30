المقالات

واجبات الحكومة دائمية كانت او تصريف اعمال


المحامي عبد الحسين الظالمي ||

 

حدد الدستور العراق واجبات للحكومة التنفيذية بشقيها الرئاسي والتنفيذي ( مجلس الوزراء)

واحد اهم هذه الواجبات هو حفظ الامن والسلم الاهلي من اي تهديد خارجي تتحمله القوات المسلحة ( الجيش والقطعات الساندة الاخرى )

والتهديد الداخلي الذي تتحمله القوى الامنية

والقطعات الساندة لها  ومن ضمن واجبات القوى الامنية هي حفظ امن المواطنين واستقرارهم  وحفظ ممتلكاتهم وكذلك حفظ مؤسسات الدولة وحمايتها  وعدم السماح مطلقا

لمن يحاول المساس بها او تخريبها وخصوصا الموسسات ذات الطابع الخاص سيادية كانت او مالية او امنيه .

ولاجل ذلك خصصت قوات وصرفت وتصرف عليها اموال طائلة جدا وخصوصا حماية المنشآت فهل  كل هذه القوات عاجزه عن حماية اهدافها اذا فما  فائدة وجودها ؟

اذا السيادية تنتهك والدوائر تحرق

والمحال تنهب اذا لماذا نصرف كل هذه الاموال والجهد هل فقط الاجل الراتب ام لماذا؟. كيف يشعر المواطن بالامن وكيف يشعر التاجر بالسوق وكيف يشعر المستثمر وهو يرى القصر الجمهوري  وينهب  ومصدر التشريع القوانين يخرب !

وهنا نقول وهذه تجارب العالم امامنا  ليس بالضرورة ان تحمي الهدف بالرصاص والقتل

ولكن هناك وسائل سلبيه مجربه في كل العالم قادرة على منع احتلال الهدف . لماذا وضعنا الاجهزة الامنية بين المطرقة والسندان بين

مواطن لايعرف حدود حقوقة بالتعبير اين تنتهي وما هي حدودها  ؟

وبين رجل امن يخاف ان تعصب براسه  مسوولية

ما يحدث اين الخلل ؟. وهو يقابل اخر  يحمل سلاح وينقل بعجلات الدولة !

حق التظاهر والتعبير مكفول  ولكن بالطرق السلمية في اماكن مخصصة  فهل حمل السلاح

وحرق الدوائر من الوسائل المسموح بها للتعبير .

هذه التجربة الثانية على مستوى الوطن نعيش احداثها  سلاح حرق قتل ضحايا  والاجهزه الامنية في وضع مرتبك بل قسم منها يترك موقعه خوفا من المسائلة وتحميله المسوولية ، علينا ان نبحث الخلل لان الضحايا في المحصلة النهائية هم ابناء الوطن  ، هذه القضية يجب ان يوضع لها حل وفاصل ما بين ماهو مسموح وبين ماهو غير مسموح .

والكل لابد ان يعرف دوره وواجباته وحقوقه.

قتال داخل المدن وترويع الناس فهل  هذا حق ؟اسلحة ثقيله تنقل بين الاحياء هل هذا حق ؟

السيطرات تشدد مع مسدس يحملة مواطن بسيط  وتتساهل مع عجله محملة بالمسلحين

هل هذا حق ام خيانه ام تقصير بواجب ؟

حرق ونهب امام اعين القوى الامنية هل هذا صحيح ؟. قيادة شرطة تامر منتسبيها بالانسحاب من الواجب مع اول انتشار للمتظاهرين ؟

والسوال اذا لماذا تتواجدون اصلا ؟ والسوال هنا ليس للافراد بل للحكومة والقيادات الامنية ؟

انا اعتقد اذا استمر هذا الوضع فلن يكتب لنا استقرار لان كل من يرى انه مظلوم او قد تم التجاوز على حقه حقا كان او باطل يمكن ان يستخدم نفس هذه الاساليب. وبالتالي  اما ان تكون مسموحة للكل او ممنوعة على الكل مهما كانت الاسباب . انتهت ثاني جولة انتهاك وربما تاتي الثالثة والرابعة فهل لنا ان نضع حدا وحل لمعالجة هذه المشكلة  ومتى نجعل من الاجهزة الامنية خارج نطاق المطرقه والسندان  ويعرفون واجباتهم ؟. كيف يتصرف  رجل امن وهو يلتقى اوامر بعدم استخدام السلاح وامامه من يحمل قاذفه وهاون وسلاح بي كسي  ومتى يومن المواطن المتظاهر من طلقة طائشه وهو يمارس حقة الدستوري بالتظاهر . والغريب في بعض المشاهد ان المتظاهر يحمل بندقية ويرمي وهو مستتر بدبابة وطاقمها يصور !.

هذه قضية تستحق ان يدرسها اصحاب القرار

لوضع حلول لعدم تكرار ذلك ؟. رحم الله الضحايا وشفى الجرحى وحفظ الله العراق واهله .

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كلمة الفصل للمرجعية الحكيمة  
هل من مدّكِر؟!  
هل تستوعب القوى السياسية الدرس من احداث الاثنين المريرة ؟
تغير الشعائر الحسينية في ظل انتصار الصحوة الإسلامية
وثائق بريطانية
إنما العراقيون إخوة
فتنة اشرأبت وانطفأت بارضها
واجبات الحكومة دائمية كانت او تصريف اعمال
نقطتان رئيسيتان..لا تتوقف المسيرة واستمروا بالزحف نحو الحسين (ع)
مَنْ وراء خطاب السيد الصدر وموقفهِ الداعي لانصاره بالانسحاب؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك