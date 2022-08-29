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سانا التي من طينة البشر

51 2022-08-29

حمزة مصطفى ||

 

الفنلنديون تحكمهم إمرأة ولها عرش عظيم. سانا مارين رئيسة االوزراء الفنلندية وأصغر رئيسة وزراء  في العالم  تصدرت "فضيحتها" نشرات الأخبار مؤخرا. هذه الشابة ذات الـ 36 عاما وصلت الى هذا  المنصب في بلادها الثلجية حالها حال العديد من نساء القارة الأوربية ممن وصلن الى رئاسة الوزراء أو وزارة الدفاع أو الخارجية. أما الخارجية فمثالها الأقرب ليز تراس وزيرة خارجية بريطانيا التي تتقدم الآن على أقرب منافسيها لنيل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة.تراس "من رخصة سانا" تستعد لنيل المنصب الذي سيتركه الشهر المقبل  بوريس جونسون بسبب فضيحة. ماهي الفضيحة؟ حفلة في مبنى رئاسة الوزراء أثناء جائحة كورونا. بالنسبة لنا وفي سياق قاموسنا  لمفهوم الفضائح   تصنف كمقبلات أو بالجلفي الفصيح "زلاطة".

لكن ماهي وجبتنا الرئيسية؟ قد يقول قارئ او قائل أو متقائل أن وجبتنا الرئيسية هي التسجيلات المسربة. يخرج على الفور أمرؤ  القيس من بطون المصيبة  صارخا "بين الدخول فحومل" قفا نبك . نقف لكن ليس لكي نبكي مع أمرئ القيس بل بإنتظار سانا مارين التي وصل موكبها. وقفنا على الصفين لكن ليس على طريقة عبد الرزاق عبد الواحد يهجو الشيخ جلال الحنفي يحدونا الأمل في أن تكشف عن ساقيها "عبالها" لجة. ولأنه ليس صرحا ممردا من قوارير كانت تغالب دموعها لتبرير "الفضيحة" وهي تقول "أنا من طينة البشر". إنهمرت الدموع بينما كان أعضاء البرلمان الفنلندي ينكّرون لها عرشها دون رحمة, ويجبرونها على إجراء تحليل مختبري بعد أن حامت شكوك حول سلوكها الشخصي حين كانت ترقص وتغني في حفلة مع أصدقاء. مخاوف  الفنلنديين على سمعة بلادهم لا رئيسة وزرائهم تمثلت فيما إذا تعاطت سارين المخدرات.

مارين التي لم تأخذ مخدرات طبقا لنتيجة الفحص إعترفت بتناول الكحول. "البنية" وإن كانت رئيسة وزراء لم تصنف نفسها ولا صنفها الفنلنديون من طينة الزعماء والقادة وتيجان الرؤوس بل من طينة البشر. هل أخطأت؟ يقول الفنلنديون الذين دافعوا عن شرف فنلندا الرفيع لكن ليس على طريقة المتنبي نعم أخطأت وهو ماتطلب الإستضافة فالإستجواب فـ "الشرشحة" في البرلمان. لم تنم الأمة الفنلندية التي هي الآن على أعتاب الدخول الى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" حتى ظهرت نتيجة الفحص السالب. سلم الشرف الرفيع من الأذى  بعد أن أريقت على جوانبه قطرة بول إستوجبها الفحص يا أبا محسد. أنت نايم ورجليك بالشمس. هل تحدثت عنا؟ عدنا  تسجيلات, تسريبات, فضائح؟ مو يازوووووق؟ لماذا؟ زعماؤنا ليسوا من طينة البشر..

 "دك  عيني دك".

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