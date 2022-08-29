عاجل : بيان لسماحة السيد كاظم الحائري يعلن فيه عدم الاستمرار في التصدي للمرجعية بسبب المرض والتقدم في العمر
المقالات

أسباب إحتلال السعودية والإمارات لليمن

97 2022-08-29

عدنان علامه ||   / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين   خلال تصفحي اوضاع اليمن لفت أنتباهي تقرير عن الخبير الإقتصادي الدولي النيوزلاندي هارولد بوب عن اليمن وثرواته بتفصيل دقيق وكأنه يعيش في اليمن وأدرى بشعابها. وقد نشرته "شبكة اليوم الثامن بتاريخ 15 حزيران / يونيو 2019" ( الرابط أسفل المقال) . فهذا التقرير يجب ان يقرأه كل يمني يوميًا؛ لأنه يثبت بما لا يدعو للشك السبب الحقيقي للإحتلال الكوني لليمن  بقيادة السعودية والإمارات خدمة للعدو الصهيوني ولدول الإستكبار العالمي؛ ولمنع اليمنيين من استثمار ثرواتهم الطبيعية. وإذا راقبنا خارطة توزيع قوات الإحتلال على الأراض اليمنية نجد أن قوات الإحتلال الإماراتية ومرتزقتها تسيطر على كافة الموانئ في خليج وعدن والبحر الأحمر، ومناجم الذهب. بينما قوات الإحتلال السعودية ومرتزقتها تسيطر على المهرة وشبوة وحضرموت ومأرب والمناطق الغنية بالنفط والغاز. سبع سنوات مرت وقوات الإحتلال نهبت ولا تزال تنهب الثروات من نفط وذهب وثروات معدنية وتحرم المواطن اليمني من التنعم بثروات بلاده؛ حتى أصبح 80 % من الشعب اليمني يعاني َمن المجاعة. ولا يملك قوت يومه. وقد لجأت قوات تحالف العدوان إلى خدعة طلب وقف إطلاق النار لتعزيز وضعها الداخلي ولتحكم سيطرتها على مناطق النفط بعد ان تعاظمت قوة مرتزقتها. فكان قرار تصفية حزب المؤتمر الذي انتقم من قرار تصفيته بإرتكابه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بحق الأشراف من آل الامير في مأرب وذلك بهدف تحميل المحتل وزر تلك المجزرة ولتقديم أوراق إعتماده بأنه الحزب الوحيد القادر على إراقة الدم اليمني  لتحويل قضية الإحتلال إلى صراع داخلي بنظر المراقبين. فعلى المضللين أن يعرفوا بأن الإحتلال ومرتزقته هم السبب الرئيسي الوحيد لمعاناتهم. وَفقد نهبت   قوات تحالف العدوان ثروات اليمن والتي تقدر ببلايين الدولارات وفرضت حصارًا جائرًا على كافة المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية ولا تزال وبالرغم من بنود إتفاق وقف إطلاق الذي التي تخفف من الحصار. إن بقاء قوات الإحتلال في اليمن تحت أي مسمى سيحول اليمن إلى فلسطين ثانية التي تآمر حكام العرب عليها؛ والتآمر اليوم مستمر بتأييد الحكام العرب الإحتلال  الصهيو-أمريكي لليمن تحت ستار تحالف العدوان السعودي الإماراتي خدمة لأجندة الصهاينة. إن تجربة وقف إطلاق النار مع المحتل السعودي والإماراتي أكدت وبالدليل الملموس بأن. الإحتلال مهما تغير إسمه وشكله فإنه لا يلتزم بالعهود والمواثيق. وهو ينتهز فترة الهدوء لتعزيز مواقعه وتثبيتها بما يخدم مصالح واستراتيجية إحتلاله. وقد أثبتت التجارب عبر الأجيال بأن تحرير الأرض لم تتم بالتفاوض بل بالحرب الشعبية طويلة الأمد. وخير دليل على ذلك إنتصار فيتنام وكوبا ولبنان على الإحتلالين الأمريكي والصهيوني. وبالتالي فإن التاريخ اليمني يبلغنا بأن الشعب اليمني قد قاوم الغزاة والمستعمرين بسبب موقعه الإستراتيجي  على مر الزمان، حتى أصبح اليمن يعرف بمقبرة الغزاة.  وإن غدًا لناظره قريب   29 آب/اغسطس 2022

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسباب إحتلال السعودية والإمارات لليمن
أزمات الساسة العرب مستدامة ..
قائد و ٤ حالات..!
أربعينية سيدنا موسى تضامنا مع أربعينية الإمام الحسين عليهما السلام..
أجواء خطاب الفتن لعلي عليه السلام..
القافل ...!
من المسؤول ولمصلحة من يتم قتل الطيارين العراقيين
أعظم الكوارث..!
أن تكون موضع سر اخيك..
يريد "عند حكام السعودية ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 404.86
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.59
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.88
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك