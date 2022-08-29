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قائد و ٤ حالات..!


 

د.قاسم بلشان التميمي ||

 

الحالة الاولى :قائد شجاع وذكي

الحالة الثانية:قائد شجاع وغبي

الحالة الثالثة:قائد جبان وذكي

الحالة الرابعة: قائد جبان وغبي

الحالة الاولى قائد شجاع وذكي ومثل هذا النوع من القادة يعرف كيف يقود شعبه

الحالة الثانية قائد شجاع ولكن غبي وهذا النوع لايعرف تدبير امر شعبه

الحالة الثالثة  قائد جبان ولكن ذكي فهو رغم جبنه يستثمر الظروف لصالحه بمعنى اذا ما وجد تأييد كبير ومساندة قوية له من شعبه فأنه يستخدم ذكائه ويوظف هذه المساندة والتأييد لصالحه ويتحول بذكائه الى بطل

الحالة الرابعة قائد جبان وغبي  واتمنى ان لاتكون موجودة عند القائد الذي في مخيلتي الان

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