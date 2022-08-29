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القافل ...!


منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

إصبع على الجرح  ..

 

في حلقة تلفزيونية على احدى القنوات (المستقلة) شاهدت حوارا سياسيا يجمع بين طرفين الطرف الأول دكتوراه في العلوم السياسية من السعودية والطرف الثاني هو صحفي من صنعاء في اليمن .

 كان الدكتور السعودي جاهزا للإجابة على كل الأسئلة بمقدمة انشائية يحفظها على ظهر غيب وهي .

إن الحثويين حركة ارهابية مدعومة من ايران وان صواريخهم إيرانية والطائرات المسيّرة لديهم إيرانية وهي التي مكنتهم في الإنتصار بالحرب وهم اتباع ايران وادوات ايران  .

سأله مقدّم البرنامج .

إذا كان الحوثيون ارهابيين فلماذا تتفاوضون معهم ومحمد بن سلمان يعرض عليهم الصلح في اخر حديث تلفزيوني ويقول انهم يمنيون وعروبيين واذا اوقوفوا الحرب واستهداف المنشآت السعودية فإنه سيدعمهم اقتصاديا وسياسيا .

فأجاب الدكتور السعودي على الفور قائلا ( غير صحيح ألأمير محمد بن سلمان لا يقول ذلك وإن الحثويين حركة ارهابية مدعومة من ايران وان صواريخهم إيرانية والطائرات المسيّرة لديهم إيرانية وهي التي مكنتهم في الإنتصار بالحرب وهم اتباع ايران وادوات ايران) .

 فاجئه مقدم البرنامج وقام ببث مقطع حديث محمد بن سلمان بالصورة والصوت وقاله له هذا هو الدليل يا دكتور فماذا تقول ؟

فأجاب الدكتور السعودي قائلا  ( كل ما يقوله الأمير صحيح وإن الحثويين حركة ارهابية مدعومة من ايران وان صواريخهم إيرانية والطائرات المسيّرة لديهم إيرانية وهي التي مكنتهم في الإنتصار بالحرب وهم اتباع ايران وادوات ايران).

 توجه المقدم بالسؤال الى الضيف اليمني من صنعاء طالبا منه الرد فأجابه ان السعودية ومحمد بن سلمان من دون ارادة وينفذون ما تأمرهم به امريكا واسرائيل وخير دليل على ذلك اعتراف قيادات اسرائيل ان السعودية هي التي سهّلت عملية التطبيع مع اربع دول عربية وهي التي بادرت لفتح الأجواء السعودية للطائرات الإسرائيلية .

هنا انتفض الضيف السعودي وقاطعه قائلا  .

( تكذب يا ارهابي وإن الحثويين حركة ارهابية مدعومة من ايران وان صواريخهم إيرانية والطائرات المسيّرة لديهم إيرانية وهي التي مكنتهم في الإنتصار بالحرب  وهم اتباع ايران وادوات ايران) .

 تدخّل مقدم البرنامج ليسأل الضيف السعودي وقال له (يا دكتور لكن السعودية فعلا قامت بفتح الأجواء للطائرات الإسرائيلية فلماذا تنكر ذلك ).

 أجابه دكتور ال سعود قائلا . ( نعم الأمير يتصرف برؤية اقتصادية بعيدة المدى وإن الحثويين حركة ارهابية مدعومة من ايران وان صواريخهم إيرانية والطائرات المسيّرة لديهم إيرانية وهي التي مكنتهم في الإنتصار بالحرب وهم اتباع ايران وادوات ايران) .

 أخيرا وليس آخرا اكتفي بهذا الجزء من الحوار وانتهي بما سأل مقدم البرنامج الضيفين ليقول كل منهما كلمته ألأخيرة .

فقال الضيف اليمني . إن الشعب اليمني وحركة انصار الله منتصرين على تحالف العدوان السعودي والإماراتي المدعوم من الصهاينة وامريكا بعون الله والإيمان المعتمر بالقلوب وان شاء الله نحرركل الأراضي اليمنية التي احتلتها السعودية في الجنوب .

 جاء دور الدكتور السعودي ليقول كلمته فقال . ان الحوثين لا يمثلون سوى 1 % من الشعب اليمني وإن الحثويين حركة ارهابية مدعومة من ايران وان صواريخهم إيرانية والطائرات المسيّرة لديهم إيرانية وهي التي مكنتهم في الإنتصار بالحرب  وهم اتباع ايران وادوات ايران).

 ضحك مقدم البرنامج وقال له يا دكتور كيف يمثل الحوثيون 1 % وانتصروا عليكم انتم وتحالفكم الدولي ؟؟!! .

 انتهى الحوار ومنه تيقنت من حالة نعرفها وعايشناها كثيرا تجسدت بالضيف السعودي الذي لا يرى غير ايران عدوا ولا يعرف غيرها ولا يملك اجابة على كل الإسئلة الا كلمة واحدة هي ان ايران هي العدو ولا عدو غيرها وان الحوثيين اتباع ايران , وتسائلت هل يمكن وصف الدكتور السعودي في العلوم السياسية بإنه في اللهجة العراقية (قافل) او انه حمار او مستحمر.

هل هو غبي ام يستغبي ؟؟؟

لست ادري وتيقنت ان ليس كل من يحمل شهادة الدكتوراه يستحقها او يمت بصلة للمنطق او الثقافة . وان الكثير من الحمير الذين حملوا الدكتوراه كمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . لكنه بالمختصر المفيد يمكن وصفه بالقافل .

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