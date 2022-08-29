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من المسؤول ولمصلحة من يتم قتل الطيارين العراقيين


الحقوقي علي الفارس ||

 

من المسؤول ولمصلحة من يتم قتل الطيارين العراقيين وباي دافع وحقد وترسبات ،

اعلنت مصادر رسمية عراقية وأمريكية ،مصرع الطيار العراقي ( س)، بتحطم طائرة من طراز(F-16 ) خلال طلعة تدريبية في احدى الولايات الاميركية، في حادث هو الثاني من نوعه خلال عامين. هذا ما تعودنا علية من تناقل الاخبار العراقية والأمريكية مصرع طيار عراقي ، مقتل طيار عراقي ،اختفاء طيار عراقي ،جميع تلك المصطلحات كانت تذكر عبر القنوات العراقية والأمريكية واغلب تلك الحوادث المختلفة كانت تحدث في أمريكا مع الطيارين العراقيين فقط او في الاغلب، علامات استفهام متعددة حول ذلك الموضوع الذي يختفي حله في الصندوق الأسود المخفي في قاع البحر ،

وفقا لاتفاقية التعاون الاستراتيجي العراقية- الأميركية، أو (الاتفاقية الإطارية)، التي نظمت العلاقة الثنائية العراقية- الأميركية في أعقاب إعلان انسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية، فقد تعاقد العراق عام 2011، مع شركة لوكهيد مارتن الاميركية، على تزويده بـ36 طائرة نوع(F-16 ) وأرجأت الولايات المتحدة تسليم اول دفعة بذريعة اجتياح عناصر تنظيم (داعش) لعدد من المحافظات العراقية في حزيران 2014، وخطورة الاوضاع الامنية التي شهدتها قاعدة بلد الجوية (في محافظة صلاح الدين/ شمال بغداد)، التي اختيرت كمكان خاص بهبوط تلك الطائرات. وتسلمت وزارة الدفاع العراقية، في الـ13 من تموز 2015، أربع طائرات (F-16 )، وتوالت عملية تسليم العراق أعداد منها لاحقا، إذ تشير بعض المصادر إلى أن عدد الطائرات التي تسلمتها الوزارة 34 طائرة من طراز "اف -16 سي" الامريكية. واجهت تلك الصفقة العديد من العراقيل من داخل وخارج الولايات المتحدة، خوفا من ان يصبح العراق، ذات قوة عسكرية وجوية يستطيع الدفاع عن نفسه، بدون تعاون وتدخل القوات الامريكية، وليبقى الفضاء الجوي تحت سيطرة الطيران الإسرائيلي الذي دائما يستهدف قطعات الحشد الشعبي على الحدود العراقية، ذلك سبب مقنع من الاعتراض على تسليح العراق،، واليوم نذكر اخر حادث قتل او تحطم او مصرع لطيار عراقي احد ابطال القوة الجوية الذي شارك في حرب تنظيم داعش الإرهابي والذي اذاق داعش الصنيعة الامريكية اشد الهزائم وجعل جثثهم تتناثر على عدد الدول الداعمة لهم ، وتختزن الذاكرة العراقية تاريخا أليما من جرائم استهداف الكفاءات المدنية والعسكرية. تجهيز العراق بالطائرات المقاتلة الأمريكية وتدريب الطيارين العراقيين، استهداف الطيارين العراقيين بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حلقة في مسلسل استهداف الطيارين المشاركين في حرب داعش، لماذا الاستهداف بعد اكتمال الدورات التدريبية، اين هي ردود الأفعال العراقية ، يجب ان يكون هناك موقف جاد من الحكومة العراقية بتشكيل لجان اممية لمعرفة تلك الأسباب وملابسات تلك الحوادث التي باتت تتكرر بكثره مع الطيارين العراقيين ويجب ان يكون هنالك حد من ارسال الطيارين الى الولايات المتحدة الامريكية واستبدالها بدول ذات علوم عسكرية وذات خبرة اكبر ، للحد من ظاهرة مصرع الطيارين العراقيين

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