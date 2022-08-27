المقالات

الهجمة على السيد رشيد الحسيني لماذا؟!

84 2022-08-27

مازن الشيخ ||

 

ثورة زيد الشهيد وثورة المختار لم تثورا الابأذن من الإمام السجاد ع وثورة العشرين بفتواى  المرجعية في ذالك الوقت

 اما الثورة لأهداف دنيوية ومن أجل المناصب فهي ثورة باطله ،، هذا ما دأب عليه المذهب الامامي وهذا هو العمود الحقيقي والاصيل للشيعة

الرجوع للمرجع الجامع للشرائط في كل الامور لأخذ الشرعية،  وما قاله السيد رشيد الحسيني  هو من صميم قلب فقه الشيعة والمعتقد.

الهجمة ضد السيد رشيد الحسيني أنما هي إرهاب فكري لإسكات اي شخص له وزن ومقبولية يقوم بنقدهم او التكلم عنهم اي بمعنى تحويله إلى عبرة لغيره وهذا تصرف خطير يستدعي الوقوف ضد هكذا تصرف ومناصرة السيد الحسيني ودعمه والدفاع عنه.

 لا أرى غرابة في الحملة التي تُشنّ على سماحة السيد رشيد الحسني، فقبله تعرّض كثير ممن سعى لاحياء الدين وقيمه في المجتمع. ما يفعله الان يتعارض مع خطة تسطيح وعي الناس عبر ترويج نماذج تافهة من وعاظ الجهل والضلال.

ساهم السيد رشيد الحسيني في الارتقاء بالثقاقة الفقهية و الأخلاقية و العقائدية لأتباع أهل البيت عليهم السلام طوال السنوات الماضية بعيدًا عن أية تجاذبات سياسية أو اجتماعية .

-السيد رشيد الحسيني قد دأب على التنشئة و التثقيف الديني لكافة أبناء المجتمع العراقي بعيدًا عن الانقسامات و المواقف و الأحداث الطارئة و بتفانٍ و اخلاصٍ منقطعِ النظير .

السيد رشيد الحسيني لسان الحوزة الصادح بالحق. انا هنا لا اكتب توضيحا و لا أبرر  لكني أقول تريدون المرجعية أن تتكلم ؟؟

بماذا تتكلم ؟!! تتكلم حتى تحسب على جهة سياسية ؟!! او تتكلم لتكون مرمى لكلامكم و قذفكم و شتامكم ؟؟

ثمة وجوب في الحفاظ على مكانة السيد الحسيني و الشخصيات الدينية و الوطنية و النخبوية الأخرى التي تستحق التضامن و الحماية و الاحترام لمواقفهم و خدماتهم الاجتماعية القيمة.

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحملة الباطلة على رجل قال كلمة حق..!
رشيد الحسيني..فن الحرب في الجهاد الأكبر..!
وقفة مع البابية..   
الهجمة على السيد رشيد الحسيني لماذا؟!
السيد رشید الحسيني يبين شرعية الحركة واسباب نجاح الثورات
كل الطرق تؤدي إلى عاشوراء / 4_الشجاعة
أقتـربت الساعـة وأشتدَّت الرزيــة..!
تساؤلات حول ملف وفاة عسكريين عراقيين في أمريكا
اهلا بزوار الإمام الحسين ع. 
فوضى الانقلاب على الشرعية الدستورية ؟ 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
ابو اية : عمي والعباس مبدعه استمري يااصيلة جزاك الله خير أسأل الله أن يسعد قلبك ويبعد عنك كل سوء ...
الموضوع :
{ 5} مليارات إنسان يواجهون الموت في حالة اندلاع حرب نووية
كرار ساجت : بارك الله فيكم.. وافي جهودكم المبذولة في خدمت النبي محمد وآل بيتة (صلوات ربي وسلامة عليهم اجمعين ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 5. إمام المتقين
مهدي بني كعب : سلام عليكم هل كان من قبيلة بني كعب مع الامام الحسين (ع)؟ ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
زيد : شكرا مقدما واحب ان اضيف . الانسان العراقي به ميزة وهي اذا جاءه فكر او اي تيار ...
الموضوع :
لماذا اختار الأمام الحسين الشهادة في العراق؟!
فيسبوك