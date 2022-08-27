الهجمة على السيد رشيد الحسيني لماذا؟!

مازن الشيخ ||

ثورة زيد الشهيد وثورة المختار لم تثورا الابأذن من الإمام السجاد ع وثورة العشرين بفتواى المرجعية في ذالك الوقت

اما الثورة لأهداف دنيوية ومن أجل المناصب فهي ثورة باطله ،، هذا ما دأب عليه المذهب الامامي وهذا هو العمود الحقيقي والاصيل للشيعة

الرجوع للمرجع الجامع للشرائط في كل الامور لأخذ الشرعية، وما قاله السيد رشيد الحسيني هو من صميم قلب فقه الشيعة والمعتقد.

الهجمة ضد السيد رشيد الحسيني أنما هي إرهاب فكري لإسكات اي شخص له وزن ومقبولية يقوم بنقدهم او التكلم عنهم اي بمعنى تحويله إلى عبرة لغيره وهذا تصرف خطير يستدعي الوقوف ضد هكذا تصرف ومناصرة السيد الحسيني ودعمه والدفاع عنه.

لا أرى غرابة في الحملة التي تُشنّ على سماحة السيد رشيد الحسني، فقبله تعرّض كثير ممن سعى لاحياء الدين وقيمه في المجتمع. ما يفعله الان يتعارض مع خطة تسطيح وعي الناس عبر ترويج نماذج تافهة من وعاظ الجهل والضلال.

ساهم السيد رشيد الحسيني في الارتقاء بالثقاقة الفقهية و الأخلاقية و العقائدية لأتباع أهل البيت عليهم السلام طوال السنوات الماضية بعيدًا عن أية تجاذبات سياسية أو اجتماعية .

-السيد رشيد الحسيني قد دأب على التنشئة و التثقيف الديني لكافة أبناء المجتمع العراقي بعيدًا عن الانقسامات و المواقف و الأحداث الطارئة و بتفانٍ و اخلاصٍ منقطعِ النظير .

السيد رشيد الحسيني لسان الحوزة الصادح بالحق. انا هنا لا اكتب توضيحا و لا أبرر لكني أقول تريدون المرجعية أن تتكلم ؟؟

بماذا تتكلم ؟!! تتكلم حتى تحسب على جهة سياسية ؟!! او تتكلم لتكون مرمى لكلامكم و قذفكم و شتامكم ؟؟

ثمة وجوب في الحفاظ على مكانة السيد الحسيني و الشخصيات الدينية و الوطنية و النخبوية الأخرى التي تستحق التضامن و الحماية و الاحترام لمواقفهم و خدماتهم الاجتماعية القيمة.

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