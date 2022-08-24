يحدث في لبنان والعراق..!

باقر الجبوري ||

امريكا تصدر تهديداً وتحذيرا لكافة شركات الحفر العالمية بعدم اجراء أي عمليات حفر لاستخراج النفط اللبناني من المياه الاقليمية للبنان !

وفي نفس الوقت فانها لاتعترض على حفر اسرائيل لأبار النفط في المياه المشتركة مع لبنان !!

كل هذا ولازال العملاء ( الحثالات والغمان ) في لبنان يتغنون بالحرية والعدالة الامريكية !

وفي العراق نفس هذه ( الحثالات ) تتغنى بالكهرباء السعودية وبالربط الخليجي وبملعب ابن سلمان ( دارك يالاعور ) مع انها مجرد احلام لاتغني ولاتسمن من جوع كان على من رأها ان يحكيها قرب اول بالوعة يصادفها ( حتى تنفك الچبسة )!

هولاء يلطمون على نقطاع الكهرباء فيشتمون ايران وهم يعلمون او لايعلمون ( الغمان ) ان السبب ليس من ايران بل هو بسبب المحطات العراقية القديمة والتي اصبح كل مثيلاتها في دول العالم خارج الخدمة بسبب قدمها !

وستبقى تتعطل والسبب هو ان عقود الاعمار التي عقدتها الحكومات العراقية ( مجبورة ) لاعمار تلك المحطات كانت مع شركة جنرال موتور الامريكية والتي لم ننل منها الا الوعود !!

المضحك في الموضوع ان الحكومة الامريكية التي تسلمت بنفسها عقود اعمار الكهرباء في العراق وبعد اكثر من ثمانية عشر عام على الاحتلال وعلى لسان رئيسها الاهبل ( بايدن ) قد اوصت السعودية والعراق بضرورة الربط الكهربائي بين البلدين للتخلص من المد الايراني المزعوم من خلال الكهرباء !!

ادري لعد وين چنتوا کل های السنین !!

الله یعینک یا عراق !

الامریکان منا !!

ومنا الثولات والغمان !!

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