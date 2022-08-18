المقالات

"فرعون" صنع في العراق..!


كوثر العزاوي ||

 

أنّ من يدّعي علمُ الأشياء ومعرفتها،

بل ويتصدّى لمخاطر الأشغال وهو ليس أهل للتصدّي ولاجدير بالصلاح ، أو كما يدّعي علمُ الرجال والأحوال والأقوال، وهو في الواقع لا يعرف نفسه ولم يهذّبها، فمَثَلهُ مَثل من يُطعم الناس وهو جائع، ويداويهم وهو عليل!! ومن ذلك تبرزُ فئة معاقةً فكريًا فلا يؤتمَن جهلها، فلا بدّ أن يبدأ الإنسان بنفسه فيكون إمامًا لها قبل غيرها ثمّ يُنصّب نفسه إمامًا لغيره! كما أنّ من العقل والواجب أن يكون المعلّم المربّي عاملًا بما عنده من علم ومعرفة إن صحّ ما يدّعي وإلامَ ينتسب،

لأنّ المفارقة بين مايقوله الانسان وبين ما يفعلهُ، محض ازدواجية اعتبرها الاسلام خِداعًا في السلوك الانساني وتلوّنًا، قد ذمّ الله تعالى به بعض عباده المؤمنين موبّخًا لهم وهو القائل"عزوجل":

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} الصف الآية ٢

وإنّ المتأمّل في ممارسات الناس اليومية في مرحلتنا الراهنة، يستطيع أن يحصر ظاهرة ازدواجية السلوك وعدم موافقة القول مع الفعل بسببين رئيسين:

اولهما- عدم علمه بما يقول، أوعدم اقتناعٍ حقيقي وصادق بما يقوله ويبشّر به ويدعو له، بمعنى انّ لسانه يناقض ما هو مقرّر وراسخ في قلبهِ، وهذه الحالة او الظاهرة إنما تُعدّ من الانفصام السلوكي الذي يؤدي شيئا فشيئا إلى فقدان الإنسانية وبيع الضمير! وهذا ماحذّر منه الاسلام وعَدَّهُ من النفاق بتأكيد قوله تعالى:

{وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا  قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ  يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ  وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ}

ثانيا- وإما انّه مؤمن بما يقوله ويدعو الناس اليه، لكنّ إرادتَه  ضعيفة ولايملك زمام نفسه امام الشهوات وملذات الدنيا، وهمّتهُ متدنّية إن لم تكن معدومة إزاء الأهواء بغياب صوت العقل والضمير فلا يلتزم بما يقول، وقد ينسى ماصرّح به أمس ليناقض فعله اليوم!! وهذا ماحذّر الله تعالى أيضا من مثل هذه النماذج، وأمر بعدم اتّباعِه وطاعته بصريح قوله "عزوجل":

{وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}

الكهف ٢٨

فمثلِ هؤلاء قد اعتادوا التمجيد وعوّلوا على مديح الناس حدّ الإنتفاخ، ليرى احدهم نفسه توهّمًا  شبه إلهٍ أو معصوم من الزلل لينتهي به الأمر إلى عدم القدرة على التوازن مالم يُصِب شيئا من وقود الإطراء وزيت المديح دواءًا لإصابته بداء تورّم الذات! حتى يصل به الحال أن يرى نفسه أميرًا للإصلاح وقائدَ التغيير الأوحد نحو الخير والفلاح وعلى الأمة اتّباعه!! فأيّ بلاء وأيّ داء ذاك الذي يستنزف عافية المجتمع بطاقاته وخيراته وقدراته، وكل عاقلٍ يُقرّ بالخراب والدمار نتيجة التناقضات والتضاربات التي تعصف بالمجتمع!، يقول علماء النفس: إنّ الفعل المخالِف للقول يدلّ على ثبوت هيئةٍ مخالفة في النفس، فالكذب في القول يدلّ على أنّ القول مكيدة ونوع حيلة يحتال بها قائلهُ، وذلك لاجتذاب الناس وإشباع نهَمَ غروره، ثم انتزاع التقدير من الناس عنوة واصطيادهم لغرض صنع جمهورٍ على شاكلة:

{..يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ}

وما أفق العراق منّا ببعيد، حيث أم الكوارث عندما تلدُ فرعونَ في مجتمعٍ الأعم الأغلب همج رعاع ينعقون مع كل ناعق يؤازرهم عبّاد الدنيا والدولار!!

نعم! قد لانلمسُ تأثيرًا لما حظيَ به أولئك النشاز من زور الصلاح وَوهْم الإصلاح بالمنطق المعنوي، غير أنهم مشروع تعطيل للحياة وإعاقة الوصول الى متطلباتها امام ما ينشد له كل مجتمع يرنو للرقيّ والأمان.

 

١٩-محرم١٤٤٤هج

١٨-٨-٢٠٢٢م

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
متى نتخلص من مصطلح المبادرة؟!
وجهة نظر..!
"فرعون" صنع في العراق..!
استقالة الوزير فضحت سبب التشوه الاقتصادي في العراق
جواب الديمقراطية على سؤال ؟
الجانب العملي في دولة الفقيه.
جيش "فلان" الألكتروني..!
شعرة معاوية..!
خطط الأيديولوجية وفن الاستعمار الحديث في الابتزاز الالكتروني للمجتمع.
بهذه الخطوات تنتهي الازمة الراهنة !؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك