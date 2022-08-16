العراق المنهوب ولعنة الموازنات الانفلاقية..!

رواء الجبوري ||

بلادي وان جارت عليٓ عزيزة واهلي وان شحوا عليٓ كرام

هذا البيت الشعري الحنين لطالما صغت اليه مسامعنا ولطالما قراته مقلتينا.ولكن الى متى يابلادي هذا الكرم بالشح.وخيرك فضفاض للسراق.

إذ بلغت ميزانية العراق منذ سنة ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٤ .. ١١٥٩ مليار دولار ..ولو قارنا نفوس سكان العراق الذي يبلغ أكثر من ٤٢ مليون نسمة .وقيمنا هذه الأموال على عدد النفوس فإن حصة الفرد العراقي الوحد تكون ٤٣ مليون دولار خلال ال ١٤ سنة .يعني كل عراقي يطلب المنطقة الخضراء 50 مليار دينار يعني أربعة آلاف ومائتين دفتر الدفتر 12 مليون دينارهذا الرقم الذي ذكرته لكم (1159) يكفي لبناء عشر دول مثل العراق ويكفي أن تكون أرصفة هذه الدول من الذهب الخالص عيار (24).

العجيب في الامر ان تلك الأرقام التي ليس لها حدود ولم تقرأ حتى في الدول المسيطرة على الاقتصاد العالمي وطبع العملات وذات أكبر البنوك العالمية كسويسرا مثلا. تبلغ حجم موازناتها مثل العراق.وهذا ملخص لميزانية العراق بعد ٢٠٠٣

١٤ مليار دولار سنة ٢٠٠٣

١٨ مليار دولار سنة ٢٠٠٤

٢٦ مليار دولار سنة ٢٠٠٥

٣٤ مليار دولار سنة ٢٠٠٦

٤٢ مليار دولار سنة ٢٠٠٧

٧٠ مليار دولار سنة ٢٠٠٨

٧٤ مليار دولار سنة ٢٠٠٩

٧٥ مليار دولار سنة ٢٠١٠

٨٤ مليار دولار سنة ٢٠١١

١٠١ مليار دولار سنة ٢٠١٢

١٣٠ مليار دولار سنة ٢٠١٣

١٥٠ مليار دولار سنة ٢٠١٤ سرقت بالكامل ولا نعرف اين ذهبت

١٠٥ مليار دولار سنة ٢٠١٥

٩٨ مليار دولار سنة ٢٠١٦

٦٨ مليار دولار سنة ٢٠١٧

٨٨ مليار دولار سنة ٢٠١٨

١١٢ مليار دولار سنة ٢٠١٩

ووفقا لصندوق النقد الدولي الذي يعتمد معيار3.2٪ فان 22٪ من العراقيين تحت خط الفقر وبما يشكل 9 ملايين عراقي. وحول البطالة في العراق التي تعد من بين اهم المشاكل التي يواجهها العراق فانه ووفقا لصندوق النقد الدولي فان11٪ من العراقيين يعانون من البطالة بينما ووفقا للبنك الدولي فان 20٪ من العراقيين يعانون من هذة الافة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة وهذا يعني ووفقا للجهاز المركزي للاحصاء فان مابين مليون الى مليوني عاطل وتزداد هذة النسب في المحافظات العراقية لتصل الى 40٪ وفي مقدمة هذة المحافظات المثنى وذي قار ونينوى وديالى في حين تصل في محافظة واسط الى 45% بسبب ازمة الجفاف التي ضربتها.وحول معيار الفقر المطلق فان الذي يحصل على اقل من 2,2 دولارفهو من بين الفقراء بينما ووفقا لصندوق النقد الدولي بالمعيار3.2دولار فان في العراق اكثر من 12 مليون عراقي يعيش تحت خط الفقر إذ أن تلك الأرقام المهول يبنى فيها ٣دول جديده بسكان جدد..(والى متى تبقى حملك ذهب وغداك عاكول)

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