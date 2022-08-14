عاجل : بيان قبيلة بني حجيم في عموم العراق حول الاعتداء الذي تعرض له النائب باسم خشان : سنقوم بتاديب هذه الزمرة الضالة بطريقتنا الخاصة
المقالات

لا يكمن الخلاص من الشيعة إلا بالشيعة


عباس زينل||   من الأفكار والخدع البريطانية والمغول والتتار؛ قديمًا كانوا يستخدمون مخططات للفرقة قبل دخول مدينة ما، لتفريق صف الأمة والشعب لسهولة اختراقهم. مثلًا كانوا يعطون الأمان لجهة ما ويقنعونهم بإدارة الدولة لو خلصتم من تلك الجهة، فالجهات كانت تقوم بالقتال فيما بينهم واحدة تقضي على الأخرى، ثم يأتي المحتل بكل سهولة يتخلص من الجهة التي تخلصت من صديقتها. الآونة الأخيرة شهدت الساحة العراقية تقاربًا بين التيار وبعض القوى السنية، على غرار التقارب السياسي بقيادة الحلبوسي،وشهد الوضع تقاربًا حتى على مستوى الإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل. الإعلاميين الذين كانوا على أقل زلة ينتقدون تحركات التيار؛ أصبحوا مسؤولي الملف الإعلامي لدى التيار الآن، وما الضغوطات الإعلامية التي يمارسونها ضد قوى الإطار؛ إلا دلالة على بعض الرسائل وأهمها: عزل قوى الإطار عن الشارع، وإظهارهم بالصورة التي تعكس كأنهم الوحيدين المسؤولين عن الفساد الذي حصل ويحصل، والمسؤولين عن الانسداد السياسي، وعن عدم انعقاد جلسة البرلمان وتأخير تشكيل الحكومة. صحيح ان التيار هو متصدر المشهد في هذا الصراع، لكنهم قد غرروا بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بحجة إنقاذ العراق وانتشاله من الفساد، لان القوى السنية وبقيادة الحلبوسي وبإدارة بريطانية، وتمويل ودعم خليجي على رأسهم الإمارات؛ يعتقدون بل يعرفون جيدًا بأن الخلاص من القوى الشيعية الأخرى، لا يمكن الا بوجود تيار شيعي بوزن التيار، والذي يملك فصيل مسلح يستطيع تهديد القوى الاخرى، حيث يعتقدون انه بعد سيطرة التيار على زمام الأمور؛ يمكن الخلاص منهم بعد ذلك بكل بساطة، وبذلك الحلبوسي يستلم الحكم وبإدارة سنية خالصة كما الحكم البعثي. هذا المخطط عمل عليه بعد اليأس من استهداف الشيعة كعنوان واحد، وكقوة واحدة متمسكين ولا سيما بوجود الحشد، هذه القوة الإقليمية أزعجت القوى العالمية، ويعتقدون وجود الحشد وقوة الشيعة تهدد أمن إسرائيل، وتهدد المصالح الامريكية كذلك في المنطقة.  لهذا تسارعت القوى الشيعية إلى تشكيل تحالف عابر للمسميات، وتحت عنوان الإطار التنسيقي الشيعي، لمواجهة التحديات التي تواجه العراق والعملية السياسية، ونجحوا إلى حد ما بإيقاف الخروقات السياسية، وأفشلوا المخططات التي تستهدف مستقبل وأمن الشعب، ومستقبل العملية السياسة وعدم ذهابها إلى المجهول. الان يجب على الشعب العراقي الباحث عن الامن والاستقرار، وعن وطن تسوده الاستقرار ذات حكومة قوية؛ إبداء رأيهم وكلمتهم بقوة في وجه كل من يحاول عرقلة سير العملية السياسية، فكما ضحوا في سبيل إقامة دولة قوية وتثبيتها، وكما حموا الدستور بدمائهم الزكية امام الهجمات الارهابية الداعشية، فمن المؤكد سيقومون بحمايته من الاختراق بعنوان الاصلاح والثورة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لا يكمن الخلاص من الشيعة إلا بالشيعة
توطين الرواتب..خدمة أم خدعة ?!
عاشوراءُ ما بينَ الشهادةِ و الظهورِ المُبارك
كيف تحصن بعض الشعب؟! 
تلك أيام الله..
الاعلام الحسيني..تاثيراته ونتائجه
العراق وصراع السلطة والنفوذ
من يحق له حل البرلمان ؟!  
حسين يخرج من جديد للحرب الناعمة وجهاد التبيين
افتراءات رجال الدين الوهابية على الشيعة المحمدية  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك