العراق وصراع السلطة والنفوذ

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د. حيدر سلمان *|| يسال الكثير ماذا يحدث وهل هناك تغيير او تعديل او اصلاح بسيط في المنظومة بعد هذه الحشود الجماهيرية في الشارع ؟؟ الجواب الصريح ⬅️ كلا، فهي مجرد مناكفات، فالكل يريد الانخراط بالمنظومة كما هي ولا يوجد اصلاح أو شيء من هذا القبيل، والليك ماحدث: 🔹 اغلب كتل الاطار من فتح وعصائب وحكمة ونصر ونهج وطني وحقوق، تظاهرت ضد نتائج الانتخابات واخرجت جماهيرها، ولم تعترف بالنتائج حتى اصدر القضاء قراره بصحة النتائج، فتقبلوا النتائج على مضض، ولكنهم طالبوا بحل البرلمان وانتخابات مبكرة، وفرحوا كثيرا بمقاعد الكتلة الصدرية بعد انسحابها، عدا دولة القانون التي اعترفت بالنتائج ولم تعترض عليها ولم تكن ضمن المعترضين او من طلب حل المجلس النيابي. 🔹الكتلة الصدرية باركت الانتخابات وفرحوا بنتائجها واعتبروه عرساً انتخابياً، بل واعتبروا خروج جماهير بعض كتل الاطار للتظاهر، هو خروج من اجل المكاسب والكراسي واثنوا على القضاء كثيرا، ومع عدم تمرير رئيس الجمهورية انقلبوا ليكيلوا التهم للقضاء ولم يتقبلوا الواقع وسحب السيد مقتدى الصدر نوابه فجاة من المجلس النيابي وتعهد بعدم الرجوع وعدم دخول الانتخابات مجددا بقوله "عهداً امام الله لن اعود" وهو ما فعله قبل الانتخابات وعاد بعد يومين، والان عاد بعد شهر وبضعة ايام من الانسحاب الاخير، يطالب بحل المجلس النيابي وانتخابات مبكرة بنفس المفوضية والقانون والحكومة وكل هذه الحركات الثورية ستتبخر بمجرد اعادة مقاعده التي انسحب منها. 🔹كتل الوسط وتشرين والمستقلين، باركت واعترفت بالنتائج ولم تنسحب ولم تطعن بالقضاء واعترفت بالنتائج التي ظلمتهم احيانا ومؤخرا اخرجت جماهيرها مع خروج الطرفين في حالة من اثبات الوجود لا اكثر. مع هذا السرد البسيط 🔸اؤكد لكل المتابعين ان المناكفات من اجل المكاسب باستخدام سلاح الجماهير بطريقة ثورية للنكاية من المقابل ونصيحتي للكتل من الاطار والمستقلين وباقي المكونات اعملوا على اعادة نواب الصدر بطريقة ما يهدا الشارع وتعود الامور لسابقها والكل يرجع لحجمه الحقيقي و "لا اصلاح ولابطيخ" ولا تحشيد للجماهير ولا خطورة احتراب اهلي و لامصاريف مكلفة للبلد حيث الانتخابات شيء وتحضير الكتل لها شيء اخر والتكلفة الكلية قد تتجاوز الملياري دولار. 🔸مع كل مايحدث اصبحت واثقا ان حجم العزوف عن الانتخابات سيكون غير مسبوق، واعتقد من حق المواطن ذلك حيث من تسبب بهذا الوضع الاخوة الاعداء وهم وجهين لعملة واحدة مهما حاول البعض تجميل طرف فيهم كلهم مقصرين بسياسة حافة الهاوية 🔸لمن يذكر من المتابعين، كنت قد نصحت الكل من اطار ومستقلين ان لايأخذوا من مقاعد الكتلة الصدرية لانها ستكون "سم زعاف" فان لم يطالب السيد الصدر لاحقا بالعودة سيسبب لكم قلق كبير بالشارع، ولكن فرحهم انذاك انساهم الحقيقة. 🔸اي مما ذكرته حقيقي وموثق والكل يعلم بصحته ومن يريد كيل التهم جزافا عليه البحث ونحن هنا نسرد حقائق وليس انتقاص من احد او محاولة لدس الاكاذيب. *باحث بالشأن العراقي والدولي