من يحق له حل البرلمان ؟!  

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د. حيدر سلمان *|| ايضاح الى الرأي العام حول طلب التيار الصدري طلب حل مجلس النواب عن طريق المحكمة الاتحادية. دستوريا لايملك مجلس للقضاء الاعلى او المحكمة الاتحادية حل مجلس النواب وقد حدد ذلك بالدستور بالمادة 61 / اولا، وعليه: 🔹حل البرلمان عن طريقين لاثالث لهما: اولا: عن طريق البرلمان بالغالبية المطلقة (نصف عدد النواب وليس الحضور +1) بعد طلب يقدمه ثلث اعضاء البرلمان. ثانياً: بطلب من رئيس الوزراء مشفوعا باسباب كافية وموافقة رئيس الجمهورية من باب ذكر الشيء فقد مررنا بعد مرات لمحاولات حل البرلمان بعضها فشل واحداها نجح. 1️⃣ طلب رئيس الوزراء لحل البرلمان في عام 2011 والذي فسل انذاك والليكم الرابط: https://www.rudawarabia.net/arabic/opinion/08042022 2️⃣ قام مجلس النواب بحل نفسه والذهاب الى انتخابات مبكرة بعد موجة تظاهرات تشرين في 31/3/2021 وفي خطوة تعد سابقة تاريخية في تاريخ النظام السياسي العراقي الحديث، صوت مجلس النواب على حل نفسه بأغلبية مريحة، وبناءً على طلب مقدم من قبل (172) نائب، وأقتراح مسبق من قبل مجلس الوزراء. الليكم الرابط: https://www.ina.iq/122056--172-.html 3️⃣ طلب كتل في داخل الاطار لحل البرلمان والذي قوبل بتوضيح من مجلس القضاء انه ليس صلاحياتهم في وضع يشبه طلب التيار الصدي الان، الليكم الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7?amp 🔴 وعليه بناء على كل ماذكرته، فأن دعوى التيار الصدي لحل مجلس النواب عن طريق المحكمة الاتحادية معروفة نتيجته مسبقا ⬅️ لاصلاحية لدى المحكمة الاتحادية كما هو ليس من صلاحية مجلس القضاء الاعلى، والتهديد بالتصعيد هو في اطار زيادة الضغوط الشعبية على باقي الكتل واجهزة القضاء، والصلاحية موجودة فقط لدى المجلس النيابي بذلك مع علمنا ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال يومية، ومنتهية الصلاحية اصلا. باحث بالشان العراقي والدولي 14 اغسطس / اب 2022