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افتراءات رجال الدين الوهابية على الشيعة المحمدية  


انتصار حميد ||

 

 أن الفئة الوهابية يقولون أن الشيعة هي بدعة فارسية, وخيرة اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هم اساس الشيعة, وهذه الكلمة عربية جاءت في عدة مواطن في القرآن الكريم, وأن من اكبر افتراء تقولون إن ليس لنبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أبناء, والقرآن يثبت بأن ولديه هم الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة, اقرأوا الآية (83-86) في سورة الانعام (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم* ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين* وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين* واسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكل فضلنا على العالمين).   أيهما أقرب عيسى لإبراهيم؟ أم الحسن والحسين لرسول الله؟ أن عيسى ذكر في القرآن إنه من أبناء إبراهيم عن طريق السيدة مريم, فأن قلتم خلاف ذلك فأنكم كما قالت الجاهلية , أن نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أبتر كما في سورة الكوثر, وحاشا لله أن يقطع ذرية محمد (ص).   ايضاً من ضمن ما يفترون به ويروجون له دائماً أن الفرس هم من هدم الدين, وأبو حنيفة ومالك والكيلاني والبخاري والطبري وغيرهم فرس, وتأمروننا بأن لا نتبع غيرهم.   لقد كذبتم على رسول الله (ص) في حديث تقولون فيه (عجلوا بالإفطار ولا تأخروه, كما تفعل اليهود), علماً أن صيام اليهود ينتهي في منتصف النهار, وتعلمون الناس الإفطار قبل غروب الشمس, والقرآن الكريم يقول ( وأتموا الصيام إلى الليل), والليل هو الوقت بعد زوال الحمرة.   أن من جملة ما يفترون به والذي هو اكبر اكاذيبهم انكارهم لعقيدة الامام الحجة (عجل الله فرجه), ففي حديث للشاطبي أن المهدي ليس الا عيسى عليه السلام, وقوله هذا بناءً على الحديث الذي رواه بن ماجة والحاكم عن انس بن مالك قال: أن النبي (ص) قال: "لا يزداد الأمر إلا شدة, ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس, ولا المهدي إلا عيسى بن مريم", في حين أن الاحاديث المروية عن صحة عقيدة الامام المهدي (عليه السلام) كثيرة ولاشك فيها حتى في كتب السنة؛ ففي حديث عاصم بن أبي النجود  عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: أن النبي (ص) قال: "لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي, يواطئ اسمه أسمي".
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افتراءات رجال الدين الوهابية على الشيعة المحمدية  
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