هل بدأ موسم القطاف فعلا..؟!

محمد صادق الحسيني ||

- أكثر المذيعين عنصرية في قناة الجزيرة بدأوا يمدحون إيران ويُدافعون عنها!

- قناة الجزيرة نفسها بدأت تميل جداً الى إيران…!

- قناة ال ـ أل بي سي اللبنانية المعروفة بمعاداتها لكل ما يتعلق بالمقاومة، اليوم بتنا نرى ونسمع على شاشتها أخباراً فيها شيء من الموضوعية والعقلانية وبعيدة عن الإفتراءات.

- تركيا بعنجيتها وغرورها وعجرفتها قرّرَت( على الظاهر وتحت الاكراه) الذهاب الى فتح صفحة جديدة مع سورية، وقيل أنّ أردوغان سيحاول الإتصال بالأسد قريباً.

- ما تسمى ب "المعارضة" السورية تحرق صور أردوغان والعلم التركي ونازلة شتم ليل نهار!

- ضغوط كبيرة جداً في الداخل التركي على أردوغان للجنوح نحو السلام مع الجيران وخسارته لنسبة كبيرة من مناصريه.

- الإمارات والسعودية وقطر والكويت رفعوا أيديهم الخبيثة عن سورية

- الإمارات والسعودية تُحاولان التخلص من الإخوان المسلمين في اليمن بعدما استغلتهما لآخر جحش.

- قطر وتركيا تُحّجِّمان دور الأخوان في البلاد وتُغلقان بوجههم أي نشاط إعلامي واجتماعي وسياسي.

كل هذا حصل بسبب أمر أساسي، التضحيات الكبيرة التي بُذِلت من محور المقاومة، الصبر والبصيرة وسياسة الإحتواء والضغط. هذا المحور إستطاع أيضاً أن يجذب روسيا والصين الى صفه،،

بات يُدرك الأعداء من الأعراب الى الغرب الى الكيان الصهيوني المؤقت أنَّ أي حرب على محورنا هو حرب مع روسيا والصين أيضاً.. بقي أن نترقّب ماذا سيحصل في أوائل أيام شهر أيلول سبتمبر القادم إن كان الكيان سيرضخ لشروط لبنان بخصوص حقوق لبنان في مياهه الإقتصادية أم أنّه أعدّ العُدّة لمواجهة شاملة مع المقاومة!

تبدّلات كثيرة وكبيرة حصلت، وهناك تغيرات كثيرة ستحصل، فالعالم حتماً لن يكون بيد أميركا ولن يبقى تحت سيطرتها وتسلطها، المسألة لم تعد سياسية واقتصادية فقط إنما أخلاقية ايضا، فما تريد فرضه أميركا من موبقات جنسية وعلاقات خارج الطبيعة البشرية ترفضه الصين وروسيا ومعظم دول العالم، فأميركا باتت تشكل خطراً على الجنس البشري وهذا يتطلب تغييراً فورياً في النظام العالمي.

ما هو واضح أنّ موسم القطاف قد بدأ فعلاً عند محور المقاومة وان شاء الله محصولها سيكون وفيراً ولو أدى ذلك الى مزيد من التضحيات...

مقاوم من عصر ما بعد اميركا

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