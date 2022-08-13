خربة الشام خيمة هاربة من ارض الطف..!

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احلام الخفاجي || هناك حيث خربة الشام، تلك الخربة التي اختارت أن تقطن الاطراف النائية بمعزل عن عيون الناس، وأن تكون حاسرة الراس بلا سقف، وكأنها استشعرت بان عباءة زينب (ع) يوماً ما ستنشر سترها عليها بمعية اولئك السبايا مابين أم وزوجة اصبح فؤادهن فارغا، وأطفال استعمرهم الخوف حتى أصبحت قلوبهم هواء، وعليل متصبر بذلك الصمصام من ولده، وكان لسان حاله يقول: (لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكْنٍۢ شَدِيدٍۢ) فكانت بحق خيمة هاربة من ارض الطف. عاشوراء الطف تجلّت فيها دروس العشق واضحة، تعلمنا كيف يتسلل عشق الامام كخرير ماء إلى ثنايا الروح، لتزهر بعد ان كانت خاشعة قبل ان تمطر عليها شآبيب رحمته، وكيف لهذه النفس أن ترتقي وتحلق بلا أجنحة في افاق العشق عندما تخلع عن جسدها رداء السوء، و كيف تمكن زهير بن القين من السمو والارتقاء ليكون وجيها بالحسين، وكيف لوهب النصراني ان يثبت له قدم صدق مع الحسين، وكأنه استشعر بان النبي عيسى هو من بعث له بتلك الرسائل عبر الزمن، حملت بين طياتها أن رأيت الحسين في عاشوراء وحيداً فكن له حوارياً مخلصاً كما سأكون انا للمهدي. تجلت في عاشوراء ظلامات كل الأنبياء، ابتداء بظلامة هابيل عندما سولت نفس اخيه قتله، وغاب عنه إن الله لا يتقبل إلا من ألمتقين، حتى تناهى إلى اسماعنا انين طفلة الحسين، بروحها الهزيلة وبصوت ابتلعه الوهن، من قلب تلك الخربة التي خيم عليها شبح الغياب، انين الم القرط المسلوب ممزوجا بانين الفقد. إن صحف المهدي تكتب بأيدي سفرة، كرام بررة، فهي لا تغادر لا صغيرة ولا كبيرة، وان عاشوراء الانتظار سيسفر صبحه مهما طال ليل عاشوراء الطف، فصبراً ولك في جدتك الزهراء اسوة حسنة فسيأتي الصمصام المنتقم. يقيناً ستتشرف خربة الشام بخطواتك، فما إن تلثم يديها الغضتين، ستتناثر سهام الشوق على قربة عينيها لينفجر من ارضها ماء، ولتفتح السماء ابوابها مواسية بماء منهمر (فالتقى الماء على امر قد قدر)