الحرب وسوء التقدير

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د. علي حكمت شعيب || أستاذ جامعي ـ الجامعة اللبنانية ـ بيروت من أسباب نشوء الحرب هو الخطأ في التقدير الذي يقود إلى قرارات غير رشيدة والناتج إما من معلومات قليلة غير كافية وإما من معلومات خاطئة عن الخصم ونقاط قوته وضعفه وأنماط تفكير قادته في المواقف ومواصفاتهم الشخصية. إن عمليات اتخاذ القرار في رسم وتنفيذ السياسات التي تحكم العلاقة مع الخصم قبل الحرب تحتاج إلى معلومات كافية دقيقة وموثوقة عن الأمور التي سبق ذكرها كي لا تؤدي القرارات الصادرة عنها إلى استفزاز الخصم ودفعه لاتخاذ قرار الحرب كخيار لا بدّ منه لتثبيت ديمومته والحفاظ على عزته وعدم التفريط بشعبه وقضيته. إن ما نشهده اليوم في لبنان من سياسات أمريكية توغل في حصاره وتجويع أهله لإيجاد رأي عام مناهض للمقاومة أمر قد دحضته نتائج الانتخابات النيابية لكنه لم يقنع الأمريكي الوقح الذي استمر على الوتيرة نفسها وبذلك يُخشى من حماقته أن يلهب المنطقة بحرب لن تكون لمصلحته. د. علي حكمت شعيب