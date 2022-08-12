عاجل : الإطار التنسيقي يعلن الاعتصام المفتوح
المقالات

السفياني و الشيصباني خطان متساويان في المشروع


  علي الخالدي ||   الروايات الشريفة عندما تتطرق إلى شاخص ما، فإن تطرقها ليس اعتباطياً أو عبثياً حاشى للمعصوم، بل لأهمية المسمى وتأثيره المستقبلي على الواقع الاجتماعي الذي تنشئ فيه، كان جواب الإمام ابي جعفر الصادق "عليه السلام" حينما سأل عن السفياني فقال: (وأنى لكم بالسفياني؟ حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج بأرض كوفان ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السفياني). ان هذه الأسماء التي ترد في الروايات كثيراً هي ليس أسماء أو صفات للأنس والتسلية ؟ بل مشاريع تدمير للواقع الاجتماعي الذي تدور فيه،تنهض بالضد من عاداته الدينية وقيمه الأخلاقية وحتى مبانيه السياسية،وهذه الشخصيات خطورتها تكمن في أن بعضها قد تكون لها حكومات في بلدان إسلامية "السفياني مثلاً "، وبعضها تكون لها حكومات محلية يفرضها واقعها الاجتماعي الذي ولدت من رحمه ، بمساعدة ورعاية قوى الاستكبار العالمي .  نتقدم بشرح مختصر وشديد وبلا تكلف لهاتان الشخصيتان لخطورتهما على مجتمعاتنا ،نستعين بالرواية التي وردت في مقدمة بحثنا ، مع ان هناك عشرات من الروايات التي في نفس الشاهد وردت بطرق واسانيد متعددة ، لكن نعتقد ان هذه الرواية ربما الوحيدة الصحيحة والمسندة في ذكر الشيصباني، ونعتقد ان فيها مفاتيح لخفايا وأسرار هذه الشخصية، وهي كافية في تعريفة.  السفياني الملعون لا يكاد مسلماً وربما حتى من غير المسلمين لا يعرف مشروعه، فهو اخر مشروع صهيوني أمريكي في المنطقة يقوم في سوريا، يسقط انظمتها السياسية المتسالم عليها ليقيم نظاماً جديداً على سياق خاص به .  من الأسماء التي تسبق الظهور الشريف الشيصباني، و ورد كما في المقدمة إعلاه أنه (الشيصباني ) يسبق خروجه السفياني،  السؤال أين موقع الشيصباني الجغرافي وما أهميته، الذي اقترن خروجه بمشروع خروج السفياني في سوريا، وكأنه لا سفياني بلا شيصباني ؟ فهل هناك ربط بينهما؟ المكان : كما بينت الرواية ( يخرج بأرض كوفان ) فحددت المكان الكوفة وهي من نواحي محافظة النجف الاشرف  و كوفان من الأسماء التاريخية للكوفة [الكوفة هو بناء ذو شكل مستدير من القصب والبردي ومجموع هذه البنايات المستديرة كوفان ، و الكوفة نشأت قبل النجف، لذلك يسمى النجف ظهر الكوفة ومحيط الكوفة ]، و اسهبت الرواية في وصف الشيصباني (ينبع كما ينبع الماء ) اي ان ظهوره يكون متلألأ جميلاً وناعماً ولطيفاً ، وضعيفاً وغير مهماً كما في نبع الماء، لكن نبع الماء ان ترك واهمل بلا إحصار وإحاطة مبكرة يكون لمه صعباً وخطرا يُغرق بيئته التي تحيط به ، من سياق الرواية نفهم ان خروج الشيصباني في محيط شيعي من واقع الحاضرة التي يقيم فيها "الكوفة" وهي حاضرة شيعية بحتة ، بخروجه الجذاب والبراق يفتتن الناس ويسقط باحتياله وينخدع برداءه من لا يملك بصيرة الورع والتقوى . الزمان : خطورة الشيصباني تكمن في نهاية الرواية (يقتل وفدكم )، بما ان الشيصباني ينشى في بيئة شيعية فإن ضرره سيكون كبيراً وبالغاً فيهم، فهو (يقتل وفدكم )،وهذا اهم حدث في تأريخ الشيصباني وسيكون مدويا في اوساط المجتمع ويمكن التعرف علىيه من خلال هذا الحدث المفجع للشيعة والمؤلم لهم ، من الرواية يبدو أنه لا يتورع بسفك الدماء ولا يبالي بجنسه ، والوفد : هم  علية القوم ووجهائها، لهم أهمية في المجتمع، يُرسٓلون من جهة شيعية إلى جهة أخرى تبدو غير معلومة ربما للشيصباني نفسه او لغيره، بأمر ما وقد يكون هذه الأمر مهماً جداً، بحيث قتلهم يدخل المجتمع الشيعي وربما العراق أجمع في دوامة الفتنة والضعف وقد يصل الحال للاقتتال ، وهذا الحدث قد يكون قريباً من خروج السفياني أو قبل دخوله العراق ليكون له عوناً وممهدا له بالسيطرة على بغداد.  إذن مشروع الشيصباني هو إخر مشروع تدميري ينوب عن الصهيونية ودول الإحتلال في العراق ، بعد فشل جميع مشاريعهم التدمرية  الاستعمارية والعسكرية بالمجتمع الشيعي، التي بعثرها مكر الله ، وهذا المشروع (الشيصباني ) الضخم في العراق يوازي مشروع (السفياني ) في سوريا ولا يقل أهمية عنه، فهما خطان متساويان يستهدفان القواعد الممهدة ، أحدهما يكمل الآخر،  وبهلاك هذه الأسماء على أيدي الموطئون للمهدي (الخراساني واليماني ) هو خروج قائم ال محمد "صلوات الله وسلامه عليهم ".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السفياني و الشيصباني خطان متساويان في المشروع
عاشوراء نهج حياة
رقم ( 72 ) والطف ..!
الشباب العراقي بين الواقع والطموح
الصهيونية اليهودية وراء تأسيس دولتي آل سفيان وآل سعود
لو افتى السيد هل ستلتزمون ؟!
من يجلس في خانة الشواذي !؟
أبابيل (٥) الإيرانية المسيرة .. قدرات ولائية تبعية
تشرين للبيع..!
ثورة كربلاء.. تعاد اليوم بشخصيات مختلفة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك