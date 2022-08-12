المقالات

الموت المقصود في مسارات المنية العراقية..!


رواء الجبوري ||

 

 الشدائد في بلاد العجائب الميدان والخيل والفوارس طرائُد وكثرة الموت في الطرقات  متربص حيث لاامان ولا امن في سير للوصول ,لا  استقرار لاشوارع معبدة ولاطرق سريعة مخصصة .تلك العشوائية لحياة الفرد  في بلد الحضارات والقانون  

الاف الأرواح تستنزف يوميا بسبب حوادث السير المرورية.حيث تخطى العدد حوادث الإرهاب .وان كان لموضوع الإرهاب حل ومواجهة واستئصال بسواعد الابطال .فكيف معالجة ومحاربة الحوادث المرورية المرعبة.

ايها السادة

تلك العجلات الفاخرات ذات الاصدارات السنوية الحديثة التي أسعارها بعشرات الآلاف من الدولارات.تزهق فيها أرواح لايعادلها مال الدنيا .بسبب ماكنة الموت المستمرة وهي الشوارع والطرقات الغير آمنة للسير بسبب عدم خضوعها لقوانين السلامة والأمان في العراق. إذ تزداد

حوادث السير في بغداد وعموم محافظات البلاد يوميا وتؤدي إلى سقوط ضحايا "أكثر من العمليات الإرهابية"،

على حد تعبير مديرية المرور، والتي دائما ما تعزي سبب الحوادث إلى السرعة المفرطة وعدم الالتزام بإرشادات القيادة، والإشارات المرورية، فضلا عن تأثير الطرق غير المعبدة. وتأخر العراق في مجال منظومة الطرق، من حيث سلامة التأسيس والعلامات ومسافات الارتدادات عن حواف الشوارع، إلى قلة التمويل وعدم الالتزام بالقانون وبناء مطاعم ومحال محاذية وملاصقة للطرق، فضلاً عن سرقة بعض المقتنيات كالأسيجة الواقية والعلامات الدالة.بقاء العراق على النهج التقليدي القديم .وإهمال  الدولة إنشاء الطرق العامة  وتطويرها وحتى صيانتها وتأهيلها بأموال الموازنة العامة من دون وجود أولوية  لمثل هذه الأمور.اذ أن أغلب الحوادث المرورية سببها ليس الطرق والتخسفات فقط  بل السرعة التي تكون غالبا أعلى من السرعة المقننة للطرق والتي تتراوح بين 100-120 كلم/ساعة

إذ حوادث السير في العراق تقتل أكثر من ألفي شخص خلال 2021تصاعدت في الآونة الأخيرة أعداد ضحايا حوادث السير في العراق لا سيما في مناطق جنوب وغربي البلاد، ونشرت مديرية المرور حصيلة جديدة لضحايا هذه الحوادث التي شكلت خلال الأسابيع الماضية مادة جدل واسع.

مما زاد من  اتساع المشكلة إلى تهالك الطرق وعدم إنشاء أخرى جديدة أو إضافة تحديثات على الموجودة قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 إضافة إلى ضعف التجاوب مع تعليمات وقوانين المرور وقلة العلامات التحذيرية.وقال مدير المرور العامة في العراق  إنّ "المديرية سجلت أكثر من 2000 حالة وفاة جراء حوادث السير

وتعتبر الحصيلة المعلنة أكثر بكثير من أرقام ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها مدن عراقية مختلفة بين وقت آخر في العام ذاته جملة من التحديات التي تواجه عمل دوائر المرور في مختلف مدن العراق "الخطوة الأخيرة في فرض ارتداء حزام الأمان لتقليل الخسائر البشرية جراء حوادث السير بنسبة 60% وهي نسبة جيدة، ما يحتم على جميع سائقي السيارات الالتزام بالقرار".فإنّ "الإشارات المرورية في التقاطعات أصبحت غير مجدية في البلاد، خاصة مع الكثافة السكانية والزخم المروري،  إذ الاعتماد على رجال المرور، الموجودين على التقاطعات ليل نهار، بتنظيم حركة السير في التقاطعات"،  إلى أنه "في حال الاعتماد على الإشارات المرورية بشكل صحيح، فإنّ ذلك يعني أنّ المواطن لن يصل إلى منزله بأقل من 3 ساعات"..

وعلى قول المثل العراقي (تريد ارنب أخذ ارنب تريد غزال أخذ ارنب)

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عن غزو صدام الجرذ للكويت
سطور الفخر والبهاء من الإمام الخامنئي إلى المجاهد زياد النخالة
الموت المقصود في مسارات المنية العراقية..!
مفارقات الخطاب بين التشجيع والتوبيخ
في إعادة تعريف "على كولة أهلنا"
مدرسة الحسين عليه السلام
الحل الوحيد في الأزمة العراقية ..
رسالة الامام الحسین الى زعماء البصرة وموقفهم منها
اعمدة الثقافة في العالم..ماذا قالوا في الحسين؟!
أسلمة ذكرى عاشوراء لا تمذهبها ...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 76.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك