المقالات

مدرسة الحسين عليه السلام


سلام الطيار ||

 

شاهد الكثيرون حول العالم بوضوح في العاشر من محرم في ذكرى استشهاد الحسين بن علي عليه السلام البحر العظيم المائج من ملايين البشر الذين لبسوا السواد و خرجوا الى الشوارع في أغلب دول العالم الاسلامي و المسيحي مظهرين اقصى مشاعر الحزن و الألم كل بأسالوبه و بطرق و مظاهر شتى شارك فيها المسلمون و حتى غير المسلمين معبرين في ذلك اليوم بشعور صادق عن ما جال في خواطرهم من الألم و الحزن و الحب و  الانتماء الى هذا الثائر و المصلح العظيم في ذكرى فاجعته يوم واجه هو و من كان معه من رجال و نساء جيشا جبارا يقوده عمر بن سعد بن ابي وقاص مرسل من يزيد بن معاوية لمساومته و تخييره بين أخذ البيعة منه و القبول الرسمي بتولي يزيد أمر المسلمين و أمر دولة الرسول الأكرم عليه و اله الصلاة والسلام أو مواجهة القتل هو و الثلة من أصحابه الذين كانوا معه و بشكل قاطع رفض الحسين عليه السلام المبايعة بقوله (مثلي لا يبايع مثله) و قوله (ألا وإنّ الدعي ابن الدعي قدْ ركز بين اثنتين، بين السلة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحُجور طابت و طهرت، وأُنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ... الى اخر الخطبة)

 حتى وقع القتال و استشهد الحسين عليه السلام و من كان معه دفاعا عن الدين و وقوفا بوجه الانحراف و طلبا للاصلاح و سبيت النساء ليتحول الحسين هو و من جاهد و استشهد معه الى رمز للقيم الشامخة المتعالية و لتتحول اخته زينب و من معها من النسوة الى رمز للصبر و الجهاد و المقاومة . و أمام هذه الحركة التي قادها الحسين بن علي بن أبي طالب و رافقته فيها أخته زينب عليهم السلام و كلاهما من أغصان شجرة النبوة و الامامة المباركة و ثمارها الطاهرة النورانية نقف لنشاهد بحرا من المعاني الرفيعة العالية من العطاء و البذل و التضحية و الصبر بلا حدود .

فكانت ارادة الله تعالى وحكمته ان يجعل ذلك اليوم و تلك الواقعة واقعة كربلاء مصدر الهام و عطاء نوراني اغترف من هذا العطاء من اغترف و استلهم منه الناس كل على قدر فهمه و عمق ادراكه ما كان سببا لحفظ الاسلام و قيمه و تعاليمه و ابقاءه نظيفا أبيضا ناصعا سالما في قلوب الكثيرين و ضمائرهم بعيدا عن عبث العابثين و تزوير المزورين و دنس الخاطئين من امثال يزيد و من شابه يزيد .

و أمام هذه المدرسة الفكرية العظيمة التي تستمد عطاءها و نهجها من الحسين و حركته التاريخية تقف باقي المدارس الفكرية قاصرة تتلاشى مع الايام و يؤول وهجها الى الافول و الذبول شيئا فشيئا في الوقت الذي يقف المؤمنين و العاشقين للحسين و حركته و لخطه الثائر موقف المستزيدين من هذا الهدي و العطاء عاما بعد عام فالكثير منهم اتخذ من شهري محرم و صفر حيث تمتد الفاجعة من العاشوراء الحسيني في محرم الى الاربعين الحسيني في صفر اتخذوا هذا المقطع الزمني فرصة لمراجعة النفس و محاسبتها و مراقبة أعمالهم في قربها او بعدها عن الخط الحسيني .

و يقينا انه من الاصلاح المطلوب على خطى الحسين عليه السلام ان نجعل من محرم و صفر فرصة للعيش مع الحركة الحسينية بأحداثها و شخوصها و فرصة للاستزادة و الاستلهام من قيمها و مفاهيمها و فرصة لمراجعة النفس و محاسبتها على ما اسلفت وعملت في الشهور الماضية و مدى انطباق كل ذلك مع ما تعاهدنا عليه الحسين عليه السلام بالالتزام الصادق و حسن السلوك و العمل وفق مفاهيم هذه المدرسة و خطها الاسلامي الصحيح فنكون حينها قد أدينا بصدق و امانة المسؤولية المتوخاة اتجاه واقعة كربلاء و نكون حقا قد اتخذنا هذا الحدث الحسيني العظيم منهجا متكاملا و تربية متكاملة لتقويم السلوك و الخلق على مدار العام وهو سر الاصلاح المرجو لتصحيح العمل و المسار و المأمول لصيانة الدين و حفظه وفي زمان الغيبة تمهيدا لظهور الحجة و نصرته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مدرسة الحسين عليه السلام
مدرسة الحسين عليه السلام
الحل الوحيد في الأزمة العراقية ..
رسالة الامام الحسین الى زعماء البصرة وموقفهم منها
اعمدة الثقافة في العالم..ماذا قالوا في الحسين؟!
أسلمة ذكرى عاشوراء لا تمذهبها ...
السؤال هنا !!هو من قتل الحسين !
الكدح الانساني والحب الحسيني  ..
عندما نفقد قبلة العلماء.
سؤال تكفيري !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك