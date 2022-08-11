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السؤال هنا !!هو من قتل الحسين !


باقر الجبوري ||

 

الجواب ( ان الجهل بالدين والسياسة عند العوام هو من قتل الحسين ( عليه السلام ) في ذلك الزمان ) !!

ولذالك نرى اليوم ان البعض من التيارات المنحرفة يعيد التحشيد والتهيئة لذلك السيناريوا !

وبكل صراحة اقول ان ( امريكا واسرائيل والوهابية ) تدعم اليوم تيارات شيعية تبث الجهل بكل انواعه بين اوساط اتباعهم ليكونوا مستعدين لمقاتلة ( حسين ) زمانهم متى ماحانت الفرصة لهم !!

يقول احد الاصدقاء الثقاة وهو يقسم على كلامه !! انه سال احد الاشخاص ممن يعمل معه في احد الدوائر الحكومية بعد جدال طويل وعقيم !!

قال سالته ! ماذا لو خرج الامام الحجة ( عجل الله فرجه ) ثم قال لك رمزك السياسي يعني من تعتقد بقيادته !

ماذا لو قال لك ! اذهب لمحاربته ( يعني محاربة المهدي ) فماذا انت فاعل !!!

ثم اكمل الثقة حديثة قائلا !! فرد علية هذا الشخص وبدون أي تردد ( بالعباس اكتله واعلگه عالجسر ) !!

يعني ( يقتله حتى مع معرفته انه الامام المهدي )

يرادله صفنه طويلة !!!!!!!!!!!!

زين !!

انتوا تتصورون ان قيادات هذا الخط الذي ينتمي له هذا الشخص لاتعلم ان ٩٩% من اتباعهم هم ممن يعتقدون بهذا الفكر المنحرف !!

لا والله .. هم يعلمون بل ويؤدلجون اتباعهم بهذا الفكر ومنذ سنوات طويلة ليكونوا على أتم الاستعداد لمحاربة المعصوم عليه السلام وهم انفسهم من سيردون عليه بالقول ( ارجع يبن فاطمة فمالنا حاجة بك وبدينك )

انه ملك الري يا اعزائي !

لكن سيبقى الحسين عليهم السلام

دين وسياسة

شاء من شاء وكفر من كفر !!

كلامي واقع حال وليست اضغاث احلام !!!

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