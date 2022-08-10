بغداد مدينة الاثرياء..! 

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المهندس الاستشاري زكي الساعدي|| بات هذا الحلم من الامنيات التي لا يحققها المارد في الفانوس السحري ..هذا ان وجد الفانوس الاسطوري .. الارض في العراق بين المدن الرئيسية تميل الى ان تأخذ الجنس الصحراوي لانها زراعية غير مستغلة زراعيا وباتت صحراء قاحلة وبغداد بكل رقعتها الجغرافية حجم المأهول السكاني فيها لا يتعدى مساحة ٢٨ بالمئة من مساحتها وهذه الرقعة الصغيرة من مساحة بغداد يقطنها الان اكثر من ١١ مليون نسمة موزعة توزيعا عشوائيا وبإكتظاظ غيرمنطقي في بعض المناطق على حساب اخرى .. ولذلك طرحنا رؤية ان تبنى مدن سكنية بالكامل جديدة بكل مرفقاتها الحيوية بعيدا عن المدن ولكن على شرط ان تكون المدن قرب الطرق السريعه لتكون الحل المثالي لازمة السكن والحد من التشويه العمراني لبغداد وغيرها من مراكز المدن ..وتوزع للشباب بالتقسيط وبواقع ان الوحدة السكنية لا تتجاوز الخمسون مليون دينار واسمينا المشروع شباب ستي ولكننا صدمنا بعدم استجابة المسؤولين لمنح الشباب فرصة للبناء والسكن في تلك الارض القاحلة .. ان الطاقات البشرية القادرة على البناء والتطوير في العراق مهولة جدا يحيث يقدر عدد الشباب اربعة مليون عاطل عن العمل وبالوقت نفسه لدينا نقصاً في الوحدات السكنية بما يقدر اربعة ونصف مليون وحدة سكنية لذلك فان الحاجة اليوم باتت ملحة لبناء مجمعات واطئة الكلفة .. الا ان الجشع استولى على المتنفذين وباتت اسعار الوحدات السكنية لايطالها الا من يحاول تبيض امواله .. لذلك ندعو الحكومة الى اعادة النظر في اسعار المجمعات ومقارنتها بدول الجوار او حتى اقليم كوردستان وندعوها الى التوجه الى بناء مدن سكنية وليس مجمعات بسيطة لتستوعب الشباب بفرص عمل خارج القطاع العام المترهل . ان الاسعار الخيالية لبعض مجمعات بغداد السكنية بالنحو التالي : مجمع الرفاه السكني في البلديات المضمار 1000 دولار للمتر المربع الواحد مجمع زهراء السيدية في السيدية 1000 دولار للمتر المربع الواحد مجمع النسيم ستي حي الحسين مقابل اطباء حي الجهاد 1100$ مجمع الروان الضباط مقابل بانزين خانه حي العامل 1200 دولار للمتر المربع الواحد مجمع المنصور ستي 1250 دولار للمتر المربع الواحد مجمع مارينا بغداد في الدورة 1250 - 1350دولار للمتر المربع الواحد مجمع العبسلي في الكاظمية 1250 - 1350دولار للمتر المربع الواحد مجمع الرويال ستي المنصور 1250 دولار للمتر المربع الواحد مجمع جواهر دجلة الكاظمية 1400 - 1500دولار للمتر المربع الواحد مجمع بوابة العراق في المنصور 1400- 1600 دولار للمتر المربع الواحد مجمع ابراج النخلة المنصور 1500 دولار للمتر المربع الواحد مجمع بروج السكني حي الفرات 1650 دولار للمتر المربع الواحد مجمع مورانو العرصات 1800 دولار للمتر المربع الواحد مجمع بغداد ريزيدانس في المنطقة الخضراء 2200- 2000 دولار للمتر الواحد مجمع اليرموك - مجمع الوزراء سابقاً 1400 دولار للمتر الواحد . مجمع الخضراء السكني - مقابل ساحة الاحتفالات 1800 دولار للمتر الواحد واخيراً أن المواطن البسيط خارج حسابات الدولة ولا ناصر ولا معين له.. بغداد ٩/٨/٢٠٢٢