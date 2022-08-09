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الثيران وعقدة برة برة !!


 

باقر الجبوري ||

 

البعض لايستطيع ان ينسى ان ايران تصدت وقاومت جيش صدام في قادسيته الغاشمة التي دفعته السعودية وبعض الدول العربية اليها بدفع من أمريكا واسرائيل والغرب وباعترافه هو شخصياً !!!

ولهذا تراهم ينهقون بالهتاف ( ايران برة برة )

كل صباح ومساء !!

عادي !!

هؤلاء ( هم انفسهم ) يعودون ليثوروا ( كالثيران ) ويتزاگطون ( كالبعران ) للدفاع عن البعد العربي القذر الذي رمى شبابنا في حرب طائفية ضد ايران فيدافعوا عن ( السعودية والدول العربية ) نفسها التي دمرت الشعب العراقي وبالخصوص الشيعة من عام ( ٢٠٠٣ ) ولغاية اليوم بدعمها للحركات والتكفيرية والارهابية والوهابية والبعثية وحتى المنحرفين عقائديا عند الشيعة !!

وللتعبير عن دونيتهم وتفاهتهم وعمالتهم لها فتراهم يهتفون ( هذا دارك يالاخضر )

هل يعلمون ان الحرب العراقية الايرانية استمرت ثمان سنوات وانتهت قبل حوالي ( ٣٤ ) عام وان الحرب مع الارهاب العربي مستمرة منذ تسعة عشر عام !

هل يعلمون ان الامم المتحدة اثبتت مقصرية العراق في تلك الحرب وانه هو من ابتدأ الحرب ويتحمل كافة الخسائر فيها !!

يدرون لو ما يدرون !

العلم عد الله !

مو صحيح خالي !!

صحيح بس العلة بالمطي يا عيني !

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