المقالات

كان العباس(عليه السلام) شيعياً


الشيخ خيرالدين الهادي ||   بالنظر إلى مجريات الاحداث المتسلسلة في أرض كربلاء التي تعتبر شعلة الاحرار ومعشوقة الثوار تنكشف حقائق لابد من الوقوف عليها والتأمُل فيها باعتبارها متجددة في كل عصر لتُقَّسم الناس على حسب قدراتهم على العطاء وصبرهم على البلاء فيفوز بعضهم بدرجات الكرامة والفضل ويتهاوى آخرون بعد فشلهم في مواجهة التحديات أو ضعفهم أمام المغريات التي كانت واحدة من الوسائل المعتمدة من قِبل الظالمين والفاسدين للوصول إلى غاياتهم. وفي خضمِّ الاهوال تنكشف معالم الرجال؛ فبعضهم ليس له القدرة على العطاء إلا بالمقدار الذي لا يؤثر على مكتسباته وهذا القسم من الرجال قد يصدق عليه عنوان المحِبَّ, وهذه المرتبة هي أدنى مراتب الولاء؛ بل قد لا يصدق عليه سمة الموالي باعتبار أن أكثر من يتصف بهذه الدرجة لا يفرِّق بين المحبة لأهل البيت (عليهم السلام) وبين غيرهم؛ فيجمع بين محبَّة علي(عليه السلام) ومعاوية ويعلنها صراحة أنه لا يحبُّ أن يفرِّق بينهم, وهذا ممن لا خير فيه ولا في حُبه؛ لأنه لا يستطيع أنْ يفرِّق بين الحق والباطل. وأمَّا المستوى الثاني من الرجال فهم ممن يصدق عليهم عنوان الموالي, ولعلَّ أكثر الاتباع من هؤلاء, وهم على درجة من الخير؛ بوصفهم فرَّقوا بين الحق والباطل, وتمكَّنوا من التمييز بينهما؛ ولكن تبقى مساحة ولائهم ضمن حدود معينة؛ إذ يحاولون مداراة أمرهم والمحافظة على مكتسباتهم؛ فهم يدركون مخاطر توجهاتهم, ويدرسون حجم التحديات التي قد يواجهونها في ولائهم؛ لذلك تراهم يداهنون ويبحون عن الأعذار التي تُمكِّنهم من الاستمرار في الولاية لآل البيت (عليهم السلام) من دون أن يخسروا مرتكزاتهم الاجتماعية أو السياسية أو غيرها, وهؤلاء يغلب عليهم التفكير والتدبير قبل الإقدام على فعلٍ أو أمر لاسيَّما إذا تعلق الأمر بسلامة دنياهم.  أمّا القسم الثالث من الرجال فهم الشيعة, وهم الذين لا تأخذهم في الله لومة لأئم؛ فليس لهم رأي أمام رأي المعصوم؛ لأنهم أدركوا أن المعصوم أولى بهم من أنفسهم, وهذا القسم ليس كثيراً بين المؤمنين فضلا عن عامَّة الناس, وهم على قلَّتهم يدخلون التاريخ في أوسع أبوابها؛ لما يظهروه من الطاعة والولاء تجاه مولاهم, ومن هؤلاء كان العباس بن عليٍّ (عليهما السلام) الذي ضرب أروع الأمثلة للطاعة والولاء في نهضة كربلاء؛ فهو الذي شقَّ صفوف العدى ووقف على الماء وعزف عنها لأنَّ مولاه الحسين كان عطشانا, وحينما قدَّم القوم له العروض المغرية في الحفاظ عليه وعلى سلامته لم يتأخر في جوابهم لحظة ليفكِّر في الأمر؛ بل اعترض قائلا أتمنحونني الأمان وابن رسول الله(صلى الله عليه وآله) لا أمان له, هيهات, ولم يتأخر لحظة عن دعوة الحسين (عليه السلام) مع علمه أنه مقتولٌ مذبوحٌ؛ ليصدق عليه عنوان شيعة الحسين (عليه السلام) وهذه المرتبة يغبطها عليه كثير من المؤمنين سواء ممن شهد كربلاء أم ممن لحق بركبهم, فالمعلوم أن مسيرة كربلاء لم تتوقف عند شهادة فرسانها ولن تتوقف إلا بالثأر لهم؛ لتبقى نهضة كربلاء تصنف المؤمنين بين محبٍّ وموالٍ وشيعيِّ.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الطف دروس لا تنفذ..
⭕️ عاشوراء  والمرأة العراقية/ الجزء الأول
خيامٌ فجرها النيران..
براءة هلال..!
امان الشمر للعباس، وأمان إسرائيل للأمة..!
كان العباس(عليه السلام) شيعياً
مواكب العزاء .. مواكب الأباء . 
معلومة للثيران جماعة ايران برة برة !!
ما هي رسالة مشاعرنا السلبية ؟ 
العراق ليس رخيصا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك