معلومة للثيران جماعة ايران برة برة !!

باقر الجبوري ||

السيد الريس صدام ( الله يحفظو )

حارب ايران ثمان سنوات وبعدها انسحب رغم انفه الى حدود اتفاقية ١٩٧٥ التي وقعها هو بنفسه مع شاه ايران !

يعني بوش ابلاش !

وفي نفس الوقت خرج من الحرب ( نفسها ) وقد استقطعت السعودية منه ومن دون حرب منطقة ( ارض الحياد ) وكذلك قامت الكويت باستقطاع مناطق من ام قصر والرميلة الجنوبي من البصرة !!

يعني احتلال حبيبي !

طبعا بحجة انهم كانوا يدعمون جيش صدام باللحم الروست ( لحم كنغر ) وبالحليب النيدوا ومعلبات تبين بعد ذلك انها لحم خنزير ( بس الشهادة لله مذبوح عالطريقة الاسلامية الوهابية)!

شنو رايك اغاتي ...

حبيبي ردد شعار وافلت ..

نعم نعم للامة العربية

ايران برة برة

تحياتي للجميع ...

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