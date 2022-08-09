معلومة للثيران جماعة ايران برة برة !!

باقر الجبوري ||
السيد الريس صدام ( الله يحفظو )
حارب ايران ثمان سنوات وبعدها انسحب رغم انفه الى حدود اتفاقية ١٩٧٥ التي وقعها هو بنفسه مع شاه ايران !
يعني بوش ابلاش !
وفي نفس الوقت خرج من الحرب ( نفسها ) وقد استقطعت السعودية منه ومن دون حرب منطقة ( ارض الحياد ) وكذلك قامت الكويت باستقطاع مناطق من ام قصر والرميلة الجنوبي من البصرة !!
يعني احتلال حبيبي !
طبعا بحجة انهم كانوا يدعمون جيش صدام باللحم الروست ( لحم كنغر ) وبالحليب النيدوا ومعلبات تبين بعد ذلك انها لحم خنزير ( بس الشهادة لله مذبوح عالطريقة الاسلامية الوهابية)!
شنو رايك اغاتي ...
حبيبي ردد شعار وافلت ..
نعم نعم للامة العربية
ايران برة برة
تحياتي للجميع ...
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