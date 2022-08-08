المقالات

 ٨/٨ / ١٩٨٨محطة من تأريخ لم يتوقف


 محمد هاشم الحجامي ||   لم يكن يوما عاديا ولا لحظة زمنية أرخت لنهاية حرب بين دولتين اختلفتا حول شط العرب هل حدود إيران شرقا ساحل الشط ام منتصفه .  هو أرخ لفصل من مأسات وكراهية وضغيبة استيعد فيها التأريخ بكل قساوته وأحزانه واقصاءاته ومجازره فالحرب فتحت شهية التكفيريين اتجاه الشيعة ففي فوران أحداثها الف محمد سرور زين العابدين كتابه  وجاء دور المجوس فنقل تكفير الشيعة من الأروقة العلمية والسلطوية حيث كانت تمارسه السلطات عبر العصور إلى المجتمع فصار المجتمع يبحث عن الشيعي لاجتثاثه بعدما كان عبر التأريخ يجتث عبر سياسات الدول وجيوشها المنظمة فعمليات القتل المجتمعي تجري بأدوات السلطة . لهذا كنا كثيرا نسمع مصطلح الفرس المجوس والذي يقصد به الشيعة وهي إحالة من اعلام البعث إلى هذا الفكر ولعلهم لم يصرحوا بالغالب بتكفير الشيعة بسبب كثرتهم في العراق لأنهم وقود الحرب ودمائهم سبب ديمومتها ففتح هكذا افكار مباشرة يعني تهييج الشيعة ضدهم . هذا التأريخ كان ومازال في سلسلة زمنية طويلة ابتدأت من السقيفة ولا يعلم نهايتها إلا الله هذه السلسلة التكفيرية والاقصائية والتي تريد الشيعي عبدا للحاكم السقيفي وإن حاول المطالبة هنا او هناك ببعض حقوقه استحضر المجوس وابن العلقمي وخيانات هنا ومروق هناك وخروج عن الإسلام ومعاونة أعداء الأمة وهلم جرا .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هكذا ذُبح الحُسين ...!
 ٨/٨ / ١٩٨٨محطة من تأريخ لم يتوقف
ماذا يمثل لكم يوم 8 اب 1988 ؟!
٨ آب1988
أجابت وهي تمسح دمعها....
عن السماء ,والكهرباء والمنطقة الخضراء..!
قصة الشيخ بدر الرميض في مجلس عزاء العقيلة زينب \"ع\"
لوْ لَم يَكُن الحُسين..!!
هدف ثّورة الإصلاح الحسينية
قدرات المقاومة الصاروخية وهجوم سيبراني على مواقع صهيونية من العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك