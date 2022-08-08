علي الزبيدي ||

كم عمركِ يا صغيرتي...؟ ؟

لا أعرف يا عم...

لكن أمي تقول إني ولدتُ بعد إستشهاد والدي بشهرين ونصف...!!

ومتى استشهد والدكِ؟ ؟

هناك خلاف ياعم في بيتنا على تأريخ إستشهاد والدي..

فوالدي لم تكن تحتوي جثته على رأس...!!!!!

أمي تقول أنها تعرف كفه التي كان يضعها على رأسها والجثة له ...

وجدتي تقول أن والدي لا يأتي بلا رأس مهما كان السبب...!!

وانتِ ماذا تشعرين يا صغيرتي...؟ ؟ ؟ ؟

أجابت وهي تمسح دمعها....

عم كنت اتمنى ان ارى والدي حتى وإن كان بلا رأس فالمهم أن أضع يده فوق رأسي...!!!

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