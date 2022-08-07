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وانشق القمر..!


احلام لخفاجي ||

 

في ارض ألطف حيث نصبت خيم آل محمد، كان يضئ ليلها قمر ترجل من فلكه، ليسقط في حجر أم البنين ليكون عباسا، ولتضئ بنوره روح زينب ولتبتسم نواجذ الحسين، فارتعدت اوصال الليالي حسدا، وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فنادت من يأتيني  بقمر الآل قبل إن يرتد لي طرف عيني؟ فكانت ليلة السابع وانشق القمر.

ليلة السابع من محرم ليلة مختلفة في كل شئ، في الحزن المختبئ بين تضاريس صوت ألناعي مختلفة في البكاء الذي احتبس في الصدور ليسيل اودية تعانق ألفرات ليلة ينكس الفرات رأسه خجولا كيف به إن يبخل على العباس بقربة ماء ومن كفه انبثق الماء فسالت اودية فعلم كل اناس مشربهم؟! انها قسمة ضيزى، ليلة لا نسمع فيها إلا نحيب سكينة التي مازالت روحها تغدو وتروح حيث ألمشرعة فهي مازالت تنتظر عباسا يأتيها بغرفة ماء فعمها العباس صادق ألوعد ليلة فيها غصت تلك القربة بالبكاء، حين استشعرت الوحدة باحثة عن تلك ألكفين حتى تناهى صوت نشيجها مسامع العباس.

  كان الحسين(ع) كلما اصابه الكرب والهم، نظر إلى وجه العباس أستبشر فكان العباس سورة الانشراح التي كلما نظر اليها الحسين انشرح صدره ووضع عنه وزره الذي انقض ظهره الذي انكسر بفقده فأي عباس كان، ورد في الروايات انه لما ولد العباس اتى الامام الحسين إلى ابيه  مبتهجا وقائلا: يا ابتاه إن أم البنين أنجبت ولدا كالقمر في ليلة تمامه، فقال الامام علي (ع ):( بشر نفسك يا بني إن الله خلقه لأجل خاطرك) انها ليلة ولادة اية (سنشد عضدك بأخيك) فكان نعم الاخ المواسي المدافع عن حرم اخيه.

ولزينب مع العباس حكاية، لم يستطع احد فك شفراتها إلا هو فكما انه خلق لخاطر ألحسين فهو لزينب كآفل كان عوده يشتد امام ناظرها كزرع  اخرج شطاه فأزره فاستوى على سوقه حيث ورد في بعض الروايات انها عليها السلام هي من طلبت من والدها  بان يتكفلها اخوها ألعباس ويكون حامي خدرها بعد إن اخبرها ابوها بما سيجري في كربلاء فدعا الامام علي ( ع ) العباس واخذ بيد ابنته السيدة زينب ووضعها بيده وقال له: (بني عباس هذه وديعة مني اليك فلا تقصر في حفظها وصيانتها فقال العباس ع ودموعه تنهمر على خديه :لنعمنك يا ابتاه عينا) فكان للعباس عين انطفأت فداء لأخته وبانطفائها انطفئ  قمر الآل فعاد كالعرجون  القديم  وبانطفائه انطفأت الحياة بعين زينب.

يا سيد الماء يا ابا ألفضل، لطالما اتيتك طالبة قطرة من ماء عطفك ، فإذا بك تهبني فراتا عذبا من فيوض كرمك، يقينا لم ولن تنجب النساء مثلك عاشقا، يجيد العناق بلا كفين، وهيهات هيهات إن يأتي اخ كالعباس، فاقتربت الساعة وانشق القمر.

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