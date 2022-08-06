المقالات

كربلاء ليست جغرافيا..!


  مازن الولائي ||       كربلاء الواقعية والمطلوب فهمها على نحو دقيق ليست هذه التي اخطأ في تشخيصها الكثير، والكثير وقع في الاشتباه عندما أراد توظيفها له أو لجماعته أو لمصالحه، أو كما فعل من اجرم عندما تصوّر وصور أن هوية الحسين عليه السلام عراقية! وأن الدين الذي يحمله الحسين عليه السلام هو بالضد من دين دولة الفقيه ومحور المقاومة، مسقطا عدم فهمه لمقام الحسين عليه السلام الذي أبحرت فيه عقول من العلم والورع والتقوى والبصيرة وعرفان وتحيرت فلاسفه، وهكذا أراد الكثير العزف على غير مراد المعصوم ذاته! الذي جاء ليرتفع بالعقول إلى مستويات لا تؤثر بها الجغرافيا ولانظرية مؤامرة ضيفة الأفق، والواقعية التي تناسب كربلاء هي ما مرت به قاعدة المعصوم المقدس 《 أنا سلم لمن لمن سالكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم 》 . أرجع البصر هل ترى من توهم أو اشتباه؟!   وكربلاء الثورة لا تشبه حتى الكعبة المشرفة من حيث حدوها الجغرافية، بل تسمو لتكون البيت المعمور الذي لا هوية له تحده أو تشخصه، ليفتح به زيدا أو عمرا دكانا يعتاش به ما دامت البصيرة وفلسفة كربلاء وعمق أهدافها لا تعيها أبناء بلده أو جلدته. من هنا لابد من تطويق الفهم السقيم والخلط الناتج عن جهل محض وعدم ترك مسرح كربلاء بيد من لم يفهم معناها العميق والعميق جدا والمنقذ!   "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر .. 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هلْ حفِظْنا ولو درسًا؟!
كربلاء ليست جغرافيا..!
ومضات من سفر الحسين..
التضحية الايجابية والتضحية السلبية ضمن القاعدة الحسينية
التغيير السياسي.. بين القانون والارتجال
اربع صور من البصيرة  والايمان في الطف ... 
محاربة الفساد  حقيقة ام شعار سياسي؟!
هل انت حسيني؟!
اين خجل السياسي ؟!
سلسلة: منهجية التغيير وبناء الذات برؤية إسلامية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك