رجال من  السماء ..والى السماء  

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عباس الزيدي || لكل من هذه الاسماء الطاهرة والبررة الف قصة وقصة للبطولة والشجاعة والاقدام والبسالة والايثار والبصيرة لقد خبرهم الامام الحسبن عليه السلام وقد خلقوا من أجله لقد اختارهم الله اختيارا عجيبا غريبا لايفقهه الا هو سبحانه وتعالى ومن ارتضى له ( جل وعلا ) الفهم ومعرفتهم وكان الامام الحسين عليه السلام يعرفهم وموقن مابهم لانه اطلع على علانيتهم وسريرتهم لذلك قال فيهم لم ارى اصحابا ابر من اصحابي سبعون ونيف ما اعظم شانهم وجودهم موجود لانه من الله والى الله وفي سبيل الله وعطائهم رسخ الرسالات ولولا دمائهم _ هم وامامهم لمابقي من الدين شيئ حوادث التاريخ تترى والوقائع جارية والارهاب مستمر ..... وسرعان ماتنسى الا تلك الوقفة في عرصات كربلاء خلدها الله بمشيئته ولم تندثر او تنسى رغم اعلام النواصب وممارسات القمع لانها كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فياليتنا كنا معكم سادتي وان لم نبلغ ذلك فسنعمل على ان نكون من طالبي ثاركم مع امام معصوم من آل محمد سادتي ...وموالي لعظيم شانكم وخطركم حتى الوعد الالهي بالظهور المبارك اقترن بكم لاشك ولاربب لايعرف كنهكم احد غير الله وامامكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين مابقينا وبقي الليل والنهار .واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الجن والإنس من الاولين والاخرين حتى قيام يوم الدين عظم الله اجوركم ⁦❇️⁩أسماء شهداء كربلاء مع مولانا الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام): 1-علي الاكبر بن الحسين 2_عبد الله بن الحسين (الرضيع) 3_عبد الله بن امير المؤمنين 4_العباس بن امير المؤمنين 5_جعفر بن امير المؤمنين 6_عثمان بن امير المؤمنين 7_محمد بن امير المؤمنين 8_ابي بكر بن الحسن الزكي 9_عبد الله بن الحسن بن علي 10_القاسم بن الحسن بن علي 11_عون بن عبد الله بن جعفر الطيار 12_محمد بن عبد الله بن جعفر الطيار 13_جعفر بن عقيل 14_عبد الرحمن بن عقيل 15_عبد الله بن مسلم بن عقيل 16_ابي عبد الله بن مسلم بن عقيل 17_محمد بن ابي سعيد بن عقيل 18_سليمان مولى الحسين ابن امير المؤمنين 19_قارب مولى الحسين ابن امير المؤمنين 20_منجح مولى الحسين ابن امير المؤمنين 21_مسلم بن عوسجة 22_سعد بن عبد الله الحنفي 23_بشر بن عمر الحضرمي 24_يزيد بن حصين الهمداني المشرقي 25_عمران بن كعب الانصاري 26_نعيم ابن عجلان الانصاري 27_زهير بن القين البجلي 28_عمرو بن قرطة الانصاري 29_حبيب بن مظاهر الاسدي 30_الحر بن يزيد الرياحي 31_عبد الله بن عمير الكلبي 32_نافع بن هلال البجلي المرادي 33_انس بن كاهل الاسدي 34_قيس بن مسهر الصيداوي 35_36_عبد الله وعبد الرحمن ابني عروة بن حراق الغفاريين 37_جون مولى ابي ذر الغفاري 38_شبيب بن عبد الله النهشلي 39_الحجاج بن يزيد السعدي 40_41_قاسط وكرش ابني زهير التغلبيين 42_كنانة بن عتيق 43_ضرغامة بن مالك 44_جوين بن مالك الضبعي 45_عمرو بن ضبيعة الضبعي 46_زيد بن ثبيت القيسي 47_48_عبد الله وعبيد الله ابني يزيد بن ثبيت القيسي 49_عامر بن مسلم 50_سيف بن مالك 51_زهير بن بشر الخثعمي 52_بدر بن معقل الجعفي 53_الحجاج بن مسروق الجعفي 54_55_مسعود بن الحجاج وابنه 56_مجمع ابن عبد الله العائدي 57_عمار بن حسان بن شريح الطائي 58_حيان بن الحارث السلماني الازدي 59_جندب بن حجر الخولاني 60_عمر بن خالد الصيداوي 61_سعيد مولاه 62_يزيد بن زياد بن المظاهر الكندي 63_زاهر مولى عمرو ابن حمق الخزاعي 64_جبلة بن علي الشيباني 65_سالم مولى بني المدينة الكلبي 66_اسلم بن كثير الازدي 67_قاسم بن حبيب الازدي 68_عمر بن الاحدوث الحضرمي 69_ابي تمامة عمر بن عبد الله الصائدي 70_حنظلة بن أسعد الشبامي 71_عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الارحبي 72_عمار بن ابي سلامة الهمداني 73_عابس بن شبيب الشاكري 74_شوذب مولى شاكر 75_شبيب بن الحارث بن سريع 76_مالك بن عبد الله بن سريع 77_سوار ابن ابي حمير ⁦❇️⁩أسماء سبايا كربلاء من أهل البيت عليهم السلام : زينب الكبرى عليها السلام، أم كلثوم، فاطمة، رقية، صفية، أم هانيء (هؤلاء الستة من بنات علي عليه السلام) -فاطمة بنت الإمام الحسين - سكينة بنت الإمام الحسين التي روي أنها ماتت في خربة الشام - رباب زوجة الإمام الحسين - شاه زنان ام الإمام السجّاد - أم محسن بن الإمام الحسين عليه السلام (هذا الطفل اسقط في طريق الشام) - بنت مسلم بن عقيل - فضة جارية فاطمة عليها السلام -إحدى جواري الحسين - أم وهب بن عبدالله وهنالك آراء أخرى بانهم اكثر من هذا العدد نرجو من الأخوة الأعزاء نشر هذة الاسماء الخالدة التي سجلت أسمائها بأحرف من نور مع الحسين (ع)لنعرف من هؤلاء ولماذا خلدو ونسألكم الدعاء ⚫️معلومات عن رحلة الامام الحسين عليه السلام: ⁦❇️⁩المسافة البرية التي قطعها الإمام الحسين من مكة المكرمة الى كربلاء المقدسة : 1470 كيلومتر ⁦❇️⁩خرج الامام الحسين من مكة المكرمة : يوم الثلاثاء الموافق 8ذي الحجة سنة 60 هجرية ⁦❇️⁩وصل الامام الحسين كربلاء : يوم الخميس الثاني من شهر محرم سنة 61 هجرية 🚩استشهد يوم العاشر من شهر محرم الحرام في كربلاء🚩 ⁦❇️⁩معلومات عن الجيش: عدد الفرسان : ٣٢فارسا عدد الرَجاله: ٤٠ راجلا. عدد القوات المقاتلة : ٧٢ مقاتلاً القائد العام : أبو عبدالله الحسين عليه السلام. حامل اللواء : أبو الفضل العباس بن علي عليهما السلام. قائد الجناح الايمن : زهير بن القين البجلي قائد الجناح الايسر : حبيب بن مظاهر الاسدي. اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْد ِاللهِ الْحُسَيْنِ