رجال من  السماء ..والى السماء  

عباس الزيدي ||
لكل من هذه الاسماء الطاهرة والبررة الف قصة وقصة
للبطولة والشجاعة والاقدام والبسالة
والايثار والبصيرة
لقد خبرهم الامام الحسبن عليه السلام وقد خلقوا من أجله
لقد اختارهم الله اختيارا عجيبا غريبا لايفقهه الا هو سبحانه وتعالى ومن ارتضى له ( جل وعلا ) الفهم ومعرفتهم
وكان الامام الحسين عليه السلام يعرفهم وموقن مابهم لانه اطلع على علانيتهم وسريرتهم
لذلك قال فيهم
لم ارى اصحابا ابر من اصحابي
سبعون ونيف
ما اعظم شانهم
وجودهم موجود لانه من الله والى الله وفي سبيل الله وعطائهم رسخ الرسالات ولولا دمائهم _ هم وامامهم لمابقي من الدين شيئ
حوادث التاريخ تترى والوقائع جارية والارهاب مستمر ..... وسرعان ماتنسى
الا تلك الوقفة في عرصات كربلاء خلدها الله بمشيئته ولم تندثر او تنسى رغم اعلام النواصب وممارسات القمع
لانها كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى
فياليتنا كنا معكم سادتي
وان لم نبلغ ذلك فسنعمل على ان نكون من طالبي ثاركم مع امام معصوم من آل محمد
سادتي ...وموالي لعظيم شانكم وخطركم حتى الوعد الالهي بالظهور المبارك اقترن بكم
لاشك ولاربب لايعرف كنهكم احد غير الله وامامكم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين مابقينا وبقي الليل والنهار .واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الجن والإنس من الاولين والاخرين حتى قيام يوم الدين
عظم الله اجوركم
❇️أسماء شهداء كربلاء مع مولانا الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام):
1-علي الاكبر بن الحسين
2_عبد الله بن الحسين (الرضيع)
3_عبد الله بن امير المؤمنين
4_العباس بن امير المؤمنين
5_جعفر بن امير المؤمنين
6_عثمان بن امير المؤمنين
7_محمد بن امير المؤمنين
8_ابي بكر بن الحسن الزكي
9_عبد الله بن الحسن بن علي
10_القاسم بن الحسن بن علي
11_عون بن عبد الله بن جعفر الطيار
12_محمد بن عبد الله بن جعفر الطيار
13_جعفر بن عقيل
14_عبد الرحمن بن عقيل
15_عبد الله بن مسلم بن عقيل
16_ابي عبد الله بن مسلم بن عقيل
17_محمد بن ابي سعيد بن عقيل
18_سليمان مولى الحسين ابن امير المؤمنين
19_قارب مولى الحسين ابن امير المؤمنين
20_منجح مولى الحسين ابن امير المؤمنين
21_مسلم بن عوسجة
22_سعد بن عبد الله الحنفي
23_بشر بن عمر الحضرمي
24_يزيد بن حصين الهمداني المشرقي
25_عمران بن كعب الانصاري
26_نعيم ابن عجلان الانصاري
27_زهير بن القين البجلي
28_عمرو بن قرطة الانصاري
29_حبيب بن مظاهر الاسدي
30_الحر بن يزيد الرياحي
31_عبد الله بن عمير الكلبي
32_نافع بن هلال البجلي المرادي
33_انس بن كاهل الاسدي
34_قيس بن مسهر الصيداوي
35_36_عبد الله وعبد الرحمن ابني عروة بن حراق الغفاريين
37_جون مولى ابي ذر الغفاري
38_شبيب بن عبد الله النهشلي
39_الحجاج بن يزيد السعدي
40_41_قاسط وكرش ابني زهير التغلبيين
42_كنانة بن عتيق
43_ضرغامة بن مالك
44_جوين بن مالك الضبعي
45_عمرو بن ضبيعة الضبعي
46_زيد بن ثبيت القيسي
47_48_عبد الله وعبيد الله ابني يزيد بن ثبيت
القيسي
49_عامر بن مسلم
50_سيف بن مالك
51_زهير بن بشر الخثعمي
52_بدر بن معقل الجعفي
53_الحجاج بن مسروق الجعفي
54_55_مسعود بن الحجاج وابنه
56_مجمع ابن عبد الله العائدي
57_عمار بن حسان بن شريح الطائي
58_حيان بن الحارث السلماني الازدي
59_جندب بن حجر الخولاني
60_عمر بن خالد الصيداوي
61_سعيد مولاه
62_يزيد بن زياد بن المظاهر الكندي
63_زاهر مولى عمرو ابن حمق الخزاعي
64_جبلة بن علي الشيباني
65_سالم مولى بني المدينة الكلبي
66_اسلم بن كثير الازدي
67_قاسم بن حبيب الازدي
68_عمر بن الاحدوث الحضرمي
69_ابي تمامة عمر بن عبد الله الصائدي
70_حنظلة بن أسعد الشبامي
71_عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الارحبي
72_عمار بن ابي سلامة الهمداني
73_عابس بن شبيب الشاكري
74_شوذب مولى شاكر
75_شبيب بن الحارث بن سريع
76_مالك بن عبد الله بن سريع
77_سوار ابن ابي حمير
❇️أسماء سبايا كربلاء من أهل البيت عليهم السلام :
زينب الكبرى عليها السلام، أم كلثوم، فاطمة، رقية، صفية، أم هانيء (هؤلاء الستة من بنات علي عليه السلام)
-فاطمة بنت الإمام الحسين
- سكينة بنت الإمام الحسين التي روي أنها ماتت في خربة الشام
- رباب زوجة الإمام الحسين
- شاه زنان ام الإمام السجّاد
- أم محسن بن الإمام الحسين عليه السلام (هذا الطفل اسقط في طريق الشام)
- بنت مسلم بن عقيل
- فضة جارية فاطمة عليها السلام
-إحدى جواري الحسين
- أم وهب بن عبدالله
وهنالك آراء أخرى بانهم اكثر من هذا العدد
نرجو من الأخوة الأعزاء نشر هذة الاسماء الخالدة التي سجلت أسمائها بأحرف من نور مع الحسين (ع)لنعرف من هؤلاء ولماذا خلدو ونسألكم الدعاء
⚫️معلومات عن رحلة الامام الحسين عليه السلام:
❇️المسافة البرية التي قطعها الإمام الحسين من مكة المكرمة الى كربلاء المقدسة : 1470 كيلومتر
❇️خرج الامام الحسين من مكة المكرمة : يوم الثلاثاء الموافق 8ذي الحجة سنة 60 هجرية
❇️وصل الامام الحسين كربلاء : يوم الخميس الثاني من شهر محرم سنة 61 هجرية
🚩استشهد يوم العاشر من شهر محرم الحرام في كربلاء🚩
❇️معلومات عن الجيش:
عدد الفرسان : ٣٢فارسا
عدد الرَجاله: ٤٠ راجلا.
عدد القوات المقاتلة : ٧٢ مقاتلاً
القائد العام : أبو عبدالله الحسين عليه السلام.
حامل اللواء : أبو الفضل العباس بن علي عليهما السلام.
قائد الجناح الايمن : زهير بن القين البجلي
قائد الجناح الايسر : حبيب بن مظاهر الاسدي.
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْد ِاللهِ الْحُسَيْنِ