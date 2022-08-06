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ايثارالعباس درسا للاحرار 


مانع الزاملي ||

 

 ابوالفضل العباس هو ابن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام  حامل لواء الامام الحسين في معركة الطف  اتسم بالشجاعة والاقدام والايمان الصادق والايثار والتضحية والطاعة لأمام عصره  يروى عنه انه لم ينادي اخيه بكلمة اخي الكبيرة  بل كان يجيبه بسيدي اعترافا منه بأمامة ابي عبدالله (ع)  كان عليه السلام غيورا وكان يلقب بقمر بني هاشم لمًا يمتاز به من صباحة وجه وثبات دين  واجه الاعداء منفردا على ضفاف الفرات طلبا للماءلعائلة الحسين  واجه اللؤم الاموي بمنعه من اكتيال الماء لأسقاء القلوب الحرى الضامئة في هجير كربلاء اللاهب !!!!.. عظمة الانسان ان يمتنع عن عمل ولم يراه احد !!! فابي الفضل وصل الماء ولم يشرب رغم مافيه من الصدى مواساة لولي امره!!!! ولعمري انها الفروسية والشهامة التي جسدها الامام ليكون درسا لنا ، الامام العباس (ع)  كانت له فرصة للانصراف من المعركة بعد ان عرض عليه اخواله الأمان شرط ان يترك الحسين فلم يلتفت لتلك الدعوة بمقولته المشهوره ( قبحكم الله تعطوني الامان وابن فاطمة لا امان له )  اليوم خصصه الشيعة يوماخاصا لتخليده ولكي يغترفوا من بحر جوده وكرمه ( والبحر تمطره السماء ومالها فضل عليه لأنها من ماءهِ)  فسلام على ابي الفضل يوم ولد ويوم استشهد بين يدي الحسين ويوم يبعث حيا .
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