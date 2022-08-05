هكذا نقرأ شروط السيد الصدر..

مهدي المشكور||

أولا :-لايمكن إعادة الانتخابات دون تعديل قانون الانتخابات

ثانياً:- كيف سيعدل قانون الانتخابات دون التيار الصدري

ثالثا:- هل يعلم التيار أن المحكمة الاتحادية أقرت تعديل قانون الانتخابات ام لايعلم أو من الممكن وهذا احتمال كبير أنه يعلم لا تجري الانتخابات دون التعديل لذلك هذا الشرط إحراج لبقية الكتل

رابعاً :- قضية حل البرلمان هل يوافق برزاني على الحل خاصة وأنه لا يحصل على ماحصل عليه بهذا الدورة أو هل يوافق الحلبوسي بالحل بعد المبالغ التي صرفها من أجل التجديد

أم هناك غرف مظلمة فتحت أبوابها مجدداً

او هل سيقبل جمهور الإطار مثلا او عزم أو تقدم أو الاتحاد الديمقراطي أو الكردستاني بقرار الحل باعتباره هم من جاءوا بهم للنواب كما وانتقاد الاخير للتيار بعد قرار الانسحاب من البرلمان

خامسا :- المثل يگول الي تستحي منه چدمه

لماذا لايعلنه الصدر صراحة بطلب عودة نوابه إلى البرلمان ولكن كيف ومتى وهذا جل مايريده وبهذا يعتبر حق مسلوب للتيار عند السيد فائق زيدان باعتبار التيار ينظر إلى زيدان بالمتعاون مع الإطار والدليل وصف الدعاوي التي رفعتها الكتل بالكيدية.

سادسا:- بعد إثبات وجود الشارع وترجيح شارع الإطار على شارع التيار لماذا لا يستخدم الإطار كما عهدنا الطرق القانونية أو كما يطالب هو (الإطار) بحماية الدستور وشرعيته وهذا حق كفله الدستور ونصت عليه المادة ٥٨ من الدستور بجمع تواقيع لعقد جلسة البرلمان ويختار مكان الانعقاد كردستان مثلا كما أن الأكراد يستميلون إلى جنبه الإطار وكذلك الكثير من النواب السنة

سابعاً :- مادور الإطار تجاه كاظمي الغدر والخيانة بعد تواطئه بدخول المتظاهرين إلى مجلس النواب وهو من الحق العام والقانون كفل بحماية الأبنية والممتلكات العامة

ألم يعي الإطار أن مبادرة الكاظمي تسمح بالبقاء له فترة مايقارب سنتين وبالنهاية سيقوم الكاظمي بالدخل گله

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