المقالات

هكذا نقرأ شروط السيد الصدر..


مهدي المشكور||

 

أولا :-لايمكن إعادة الانتخابات دون تعديل قانون الانتخابات

ثانياً:- كيف سيعدل قانون الانتخابات دون التيار الصدري

ثالثا:- هل يعلم التيار أن المحكمة الاتحادية أقرت تعديل قانون الانتخابات ام لايعلم أو من الممكن وهذا احتمال كبير أنه يعلم لا تجري الانتخابات دون التعديل لذلك هذا الشرط إحراج لبقية الكتل

رابعاً :- قضية حل البرلمان هل يوافق برزاني على الحل خاصة وأنه لا يحصل على ماحصل عليه بهذا الدورة أو هل يوافق الحلبوسي بالحل بعد المبالغ التي صرفها من أجل التجديد

أم هناك غرف مظلمة فتحت أبوابها مجدداً

او هل سيقبل جمهور الإطار مثلا او عزم أو تقدم أو الاتحاد الديمقراطي أو الكردستاني بقرار الحل باعتباره هم من جاءوا بهم للنواب كما وانتقاد الاخير للتيار بعد قرار الانسحاب من البرلمان

خامسا :- المثل يگول الي تستحي منه چدمه

لماذا لايعلنه الصدر صراحة بطلب عودة نوابه إلى البرلمان ولكن كيف ومتى وهذا جل مايريده وبهذا يعتبر حق مسلوب للتيار  عند السيد فائق زيدان باعتبار التيار ينظر إلى زيدان بالمتعاون مع الإطار والدليل وصف الدعاوي التي رفعتها الكتل بالكيدية.

سادسا:- بعد إثبات وجود الشارع وترجيح شارع الإطار على شارع التيار لماذا لا يستخدم الإطار كما عهدنا الطرق القانونية أو كما يطالب هو (الإطار) بحماية الدستور وشرعيته وهذا حق كفله الدستور ونصت عليه المادة ٥٨ من الدستور بجمع تواقيع لعقد جلسة البرلمان ويختار مكان الانعقاد كردستان مثلا كما أن الأكراد يستميلون إلى جنبه الإطار وكذلك الكثير من النواب السنة

سابعاً :- مادور الإطار تجاه كاظمي الغدر والخيانة بعد تواطئه بدخول المتظاهرين إلى مجلس النواب وهو من الحق العام والقانون كفل بحماية الأبنية والممتلكات العامة

ألم يعي الإطار أن مبادرة الكاظمي تسمح بالبقاء له فترة مايقارب سنتين وبالنهاية سيقوم الكاظمي بالدخل گله

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هكذا نقرأ شروط السيد الصدر..
أطفالنا والسواد..!
الحشد والصراع السياسي في العراق اليوم / مكامن القوة والضعف
ما كشفته الأزمة السياسية الراهنة..!
لنظرة العربية لمظاهرات بغداد طائفية..!
التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد ج١
ديمقراطيتنا بين الاعتصام والاقتحام..!
مستقبل الوضع العراقي
مسلم بن عقيل قائد ظلمه التاريخ
اعادة الانتخابات ترف سياسي ام طريق حل ؟.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك