المقالات

مستنقع رغبة "الطشة"..!


مازن الولائي ||       ( الطشة ) هي الرغبة الجامحة في بلوغ الشهرة السريعة!  في زمن حدد الإعلام الاستكباري خيارات معركته وخلق أدوات غير مكلفة ولا تستنزف الخزائن على الإطلاق، ووزع مصائده على البرامج الذكية، وعبر القاتل المحترف - الهاتف الذكي - مبتدع الأساليب والتشويق الإبداعي، فهو خبير في استدراج الأسرة وصمام امانها وهي الأم التي كنا نعبر عنها "المدرسة" قبل صيرورتها مرض معدي ينتشر كأخطر كوفيد يصيب الرجال والنساء والشباب، بل نالت ذراعه حتى من هم على أعتاب الرحيل!  وعجيب "شهوة الطشة" التي دفعت الشباب إلى خوض غمار التفاهه التي يعجز عن ابتداعها حتى الشيطان، ويقرف منها حتى سقيم الذوق! عندما تشاهد امرأة كبيرة جدة تخوض كلام جنسي فاضح عن قصد وعلم! وأخرى ترتكب ما يعتبره المجتمع خط أحمر لكنها رغبة الشهرة ومطر الاعجابات واللايكات هو الآخر وسواس خناس يفرض قانونه على السلوك، حتى بتنا نرى فضائح وكوارث منها مخطط لانتشاره ومنها يقلده الهمج الرعاع اسرى البرامج المعدة لقتل العفة في من برتبة الام لضمان جيل يخرج من تحت عفتها الناقصة لا نحتاج معه مؤنة زائدة!!! ومن النماذج السخيفة رجل عندما تشاهد عدد المعجبين بمحتواه تقول هذا اكيد مخترع الذرة! وعندما تتابعه رجل ستيني يقول هذه معلومة جديدة ويمد يده على سلك كهرباء ويمثل أنه قد صعق بحركة لا تنم إلا عن جهل واستحمار تمثله رغبة تلك الشهرة اللعينة والكثير من هذا الزبد المقرف! ٦٨ الف اعجاب!  ٣٢٣٧ تعليق!  ٣٤١٥ حفظ! ٧٩١٥ مشاركة!   "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر .. 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بورصة المواقف..!
مستنقع رغبة "الطشة"..!
ملحمة الكفوف
كربلاء إسلاميّة..!
هل تستطيع المحكمة الاتحادية من اعادة النواب الصدريّن الى مجلس النواب ؟
السيدة زينب (ع) مجاهدة وليست نائحة..!
ثورة كربلاء عِبرة الأحرار وعَبرة الانسانية
محرم الحرام بين الماضي والحاضر..!
وحدة العراق واجب شرعي ووطني
الحسين (ع) كان مصلحا و ليس محاربا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 77.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك