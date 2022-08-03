مستنقع رغبة "الطشة"..!

مازن الولائي || ( الطشة ) هي الرغبة الجامحة في بلوغ الشهرة السريعة! في زمن حدد الإعلام الاستكباري خيارات معركته وخلق أدوات غير مكلفة ولا تستنزف الخزائن على الإطلاق، ووزع مصائده على البرامج الذكية، وعبر القاتل المحترف - الهاتف الذكي - مبتدع الأساليب والتشويق الإبداعي، فهو خبير في استدراج الأسرة وصمام امانها وهي الأم التي كنا نعبر عنها "المدرسة" قبل صيرورتها مرض معدي ينتشر كأخطر كوفيد يصيب الرجال والنساء والشباب، بل نالت ذراعه حتى من هم على أعتاب الرحيل! وعجيب "شهوة الطشة" التي دفعت الشباب إلى خوض غمار التفاهه التي يعجز عن ابتداعها حتى الشيطان، ويقرف منها حتى سقيم الذوق! عندما تشاهد امرأة كبيرة جدة تخوض كلام جنسي فاضح عن قصد وعلم! وأخرى ترتكب ما يعتبره المجتمع خط أحمر لكنها رغبة الشهرة ومطر الاعجابات واللايكات هو الآخر وسواس خناس يفرض قانونه على السلوك، حتى بتنا نرى فضائح وكوارث منها مخطط لانتشاره ومنها يقلده الهمج الرعاع اسرى البرامج المعدة لقتل العفة في من برتبة الام لضمان جيل يخرج من تحت عفتها الناقصة لا نحتاج معه مؤنة زائدة!!! ومن النماذج السخيفة رجل عندما تشاهد عدد المعجبين بمحتواه تقول هذا اكيد مخترع الذرة! وعندما تتابعه رجل ستيني يقول هذه معلومة جديدة ويمد يده على سلك كهرباء ويمثل أنه قد صعق بحركة لا تنم إلا عن جهل واستحمار تمثله رغبة تلك الشهرة اللعينة والكثير من هذا الزبد المقرف! ٦٨ الف اعجاب! ٣٢٣٧ تعليق! ٣٤١٥ حفظ! ٧٩١٥ مشاركة! "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر ..



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