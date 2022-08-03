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هل تستطيع المحكمة الاتحادية من اعادة النواب الصدريّن الى مجلس النواب ؟


د. جواد الهنداوي ||

 

·        سفير سابق /رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات وتعزيز القدرات .بروكسل .

 

         بموجب المادة ٩٣ من الدستور تختص المحكمة المذكوره بالنظر في طلب عودة نواب الكتلة الصدرية .

يمكن للمحكمة النظر في الطلب وفقاً للمادة ١٢ من القانون رقم ١٣ لعام ٢٠١٨ .

المادة المذكورة تنص " تنتهي النيابة في المجلس في الاحوال التالية :

          ثانياً : الاستقالة .

 ارى بأمكان المحكمة الاتحاديّة الموّقرة بقبول طلب عودة نواب الكتلة الصدرية بالاستناد الى حُجتّين :

 الاولى هو ان تجتهد بتفسير واسع لمفهوم الاستقالة ، وتعتبر قبولها مشروط بالتصويت عليها ( على الاستقالة )من قبل اغلبية الحاضرين في مجلس النواب ، بأعتبار عضوية المجلس مكتسبة من خلال الاقتراع الشعبي و الفوز باصوات الشعب ، وعليه ،لا تصّحُ الاستقالة ، من الناحية الدستورية ،الاّ بالتصويت على الاستقالة من قبل نوّاب الشعب ،و بأعتبار انّ عضو مجلس النواب ، وهو ،تحت قبّة البرلمان ،لا يمثل نفسه  ، ولا يمثل كتلته ، ولا يُمثّل زعيم حزبه او كتلته ، وانما يُمثّل الشعب .

  و وفقاً لما تقّدم ،تُعتبر استقالة اعضاء الكتلة الصدرية  غير مستوفية لروح الدستور وللآليات الديمقراطية التي يرتكز عليها تطبيق الدستور و وفقاً لارادة الشعب .

   الحُجّة الثانية تتلخص في الاستئناس بالقوانين السابقة قانون عام ٢٠١٦  المادة ١٢ ، والتي اشترطت التصويت على قبول استقالة احد اعضاء هيئة الرئاسة بأغلبية عدد الحاضرين في المجلس ، و عضو هيئة الرئاسة هو عضواً في مجلس النواب قبل ان يكون عضواً في مجلس الرئاسة ، وما ينطبق على استقالته ينطبق ايضاً على عضو مجلس النواب . كذلك قانون رقم ٦ عام ٢٠٠٦ حول استبدال عضو مجلس النواب ، حيث نصّت المادة ١ /ثالثاً من القانون المذكور " تسري الفقرة اولاً من الامر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ على عضو مجلس النواب و اعضاء الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل عضويته في مجلس النواب سنة واحدة "

    طبعاً ،لا يمكن الاعتماد على النص لانّ اعضاء الكتلة الصدرية لم يمضوا مدة سنة في عضوية مجلس النواب .

أستشهدنا بهذه النصوص القانونية لتبيان بان ارادة المشرع كانت واضحة وصريحة في  قبول الاستقالة بشرط التصويت على الاستقالة من قبل مجلس النواب .

يمكن للمحكمة الموقّرة الاستدلال بارادة المشرع ، والتي هي واضحة وصريحة في القوانين السابقة ، وبروح الدستور ، القائم على احترام ارادة الشعب ، من الاعتماد على تفسير واسع لمفردة " الاستقالة " التي نصّ عليها قانون رقم ١٣ لعام ٢٠١٨ في مادته رقم ١٢ ، و تعتبر استقالة اعضاء الكتلة الصدرية غير دستورية وتمهّد لعودتهم الى عضويتهم .

يبقى امام المحكمة ايجاد مخرج آخر للاعضاء الذين حلّوا محل اعضاء الكتلة الصدرية ، والذين أدّوا القسم ..كيف سيكون وضعهم ؟

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