عاجل : اللجنة التحضيرية لتظاهرات دعم الشرعية تصدر توجيهات للمتظاهرين الكرام
المقالات

في اعادة تعريف " ناقل الكفر"

53 2022-08-01

حمزة مصطفى  ||

 

لا أعرف ولا أظن الكثير من القراء يعرفون من هو صاحب مقولة " ناقل الكفر ليس بكافر". ولعل لهذه المقولة متبنيات كثيرة في الفقه والمدارس الإسلامية كون القران الكريم ذكر في آيات كثيرة الكافرون وبالتالي فإن الحديث عنهم وعن سلوكهم ليس كفرا. بمعنى أدق انك تنقل كفرهم لكنك لا تتبناه بالضرورة. لكن اليوم وفي ظل تطور ثورة الاتصالات وبلوغها مديات كتلك التي نعيشها اليوم عبر التطبيقات الرقمية لهذه الثورة عبر " السوشيال ميديا" فإن الحاجة باتت ماسة من وجهة نظري لاعادة تعريف هذه المقولة.

   وإذا كان مفهوم الكفر واسع ومسمياته كثيرة وليس بالضرورة الكفر بالله او بالدين وأحكامه فإنني ارى ان هذه المقولة باتت مدخلا للتظليل ومحاولة التخلص من المسؤولية سواء كانت مباشرة ام غير مباشرة. ففي ظل توسع ميادين الاعلام وتطبيقاته فإن الكثير مما ينقل من كلام ويجري تداوله على نطاق واسع بات يدخل في باب " المنقول" او " كما وصلني".

 فهذا المنقول يمكن ان يتضمن كفرا بالله والدين والقيم والأخلاق وأصول التعامل مع الوقائع والأحداث.

 لكن يبقى الفارق بين كيفية تقييم ما يحصل وطريقة نقله في الماضي وبين اليوم. ففي الماضي قبل اختراع كل منصات الاعلام وتطبيقاته كان اسلوب توثيق الحدث يجري في الغالب عبر التواتر.

 لا يختلف في ذلك ما اذا كان المنقول كفرا ام سواه. اما اليوم حيث تعددت أساليب التوثيق " صورة وصوت" فقد تكاثر الكفر بكل شي تحت ذريعة ان " ناقل الكفر ليس بكافر". والأهم ان هذا الذي ينقل هو ليس نصا دينيا لكي يقال ان نقله يأتي في سياق التوصيف والتذكير، بل هي نصوص بشرية لاينطبق عليها مفهوم الكفر او الإيمان وإنما ينطبق عليها الصدق والكذب. ولعل الأخطر من الكذب هو .. التضليل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شَيئٌ للحُسَّين..!
الفتنة نائمة ..لعن الله من ايقظها
فوضى السياسة..
اعداء العراق وصب الزيت على نيران الفتن
في اعادة تعريف " ناقل الكفر"
متى يتدخل الحكماء؟!
العامري والدعوة للتفاهم والحوار..
سأتخيل لحظتك يا صاحب العصر..
أقطع خيوط الفتن...
الفتنة اشد من القتل! 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.92
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
مواطن : مظلوم هلمرجع مظلوم ومن الكل مظلوم حتى من محبيه حسن العصر مرجعنا صحة وعافية وعمر طويل ان ...
الموضوع :
مواقع ابناء السفارات الحاقدة تتحدث عن الحالة الصحية لسماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني
فيسبوك