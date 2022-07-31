المقالات

خيار الانهيار..!

37 2022-07-31

عباس الزيدي ||   ربما يتفاجأ البعض بان من بداء  الازمة الحالية ليس بقادر على انهائها  وهناك مفاجئات  كثيرة  تلوح بالأفق  تنذر بكوارث تجعل مستقبل العراق مفتوح على عدة خيارات متعددة  وهناك من يتابع ويرصد الاحداث  ويعمل على استثمارها  الخطوة التي اقدم  عليها التيار الصدري  لاي مكن تفسيرها الا من خلال مالم يعلن عنه يتمثل بعودة  نوابه للبرلمان وبقاء الكاظمي  والدولة العميقة  المشتركة  للطرفين( الكاظمي والتيار ) وغاب عن التيار  ان النهايات لهذه الازمة ستكون متعددة وسناريوهاتها مختلفة وربما ليس بمقدوره ان ينهيها حسب ماي ريد لان هتاك من يستثمرها  ولعل من اهم المخاطر المتوقعة تتمثل بالتالي  1_ تعطيل العملية السياسية واستباحة المؤسسات الدستورية يرسل رسالة سلبية الى الشركاء ويؤكد ان توجهاتهم لا تتماشى مع نمط والية عمل التيار مما يشجع البعض على الانسلاخ او اعلان اقاليمهم  مما يعني نجاح مشروع التقسيم  2_ وسط هذا  الانفلات وغياب القانون والاستهانة بالقوات الأمنية  من المؤكد سيشجع الكثير من اهل الطموح غير الشرعي بالقيام بحركة انقلابية  3_  حركة الشارع وسط المظاهرات الحالية تمنح الفرصة الكبيرة للعملاء في تنفيذ عمليات القتل والاغتيالات وجميع يعلم أنشطة المخابرات المعادية  في العراق وبالتالي الفلتان والفوضى   4_ التغريدة  الاخيرة للسيد مقتدى  بخصوص موقف الامم المتحدة فتح الباب للتدخل الدولي ومن المتوقع ان يتخذ مجلس الامن قرارات قاسية تسمح لقوات التحالف ( الامريكي او الناتو ) بالانتشار واحتلال العراق مرة اخرى واعادة ترتيب العملية السياسية  5_  تكرار سيناريو اليمن في العراق ليس مستحيلا وهذا  مرهون بالصبر الاستراتيحي لباقي القوى  6_ ربما يراهن من يقف وراء  تلك المظاهرات ودعمها  على خطوة غير محسوبة من القوى المناهضة لحركة المظاهرات  وهذا يشجع اعداء العراق  للقيام بتلك المسرحية والصاق الاتهام بالأطار  وحصول ما لا يحمد عقباه لاحقا  7_ وفي وسط هذه  الظروف يبقى الرهان على  القوات الأمنية والحشد الشعبي و حياديتهما  في التدخل عند كل طارئ لضبط الاوضاع ووضع العحلة في مسارها الصحيح  8_ مالم يسارع التيار  بانهاء الازمة بعد ان وصلت رسائله سوف يكون العراق على خيارات مفتوحة ولا يستطيع  التيار ان يكتب النهايات
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محنة القيادة.
الإنتفاع من التجارب..
مدارج الذنوب..
فو الله لا تمحو ذكرنا...
محرم الحرام...شهر ملاحم البطولة والتضحية والفداء
البصيرة سلاح الطف والانتظار 
خيار الانهيار..!
لا جهاد إلا بأمر الله..!
صفيح ساخن ..! 
وسائل الاعلام العالمية عن اقتحام البرلمان
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 77.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك