غلق المقرات يعقبها غلق..؟! 



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

مانع الزاملي || الدستور ومراعاة ثوابته ملزم للجميع.. حرية وجود مقرات الكيانات التي توحي لأسماء الأحزاب السياسية حق دستوري كفله الدستور ،،التجاوز عليها وغلقها لا يحق لاحد لأنها تمثل في عمقها جمهور يقدر بالملايين !!! ما الذي يبتغيه البعض من غلق المقرات والقنوات الفضائية ،،، اذا قال قائل هي ردة فعل على تصريح او تلميح لصاحب المقر لموقف ما اذن الحجة تقابل بالحجة وحجة الكلام كلام !!! التصرف بلغة الشارع ليست من ادبيات اي حركة او حزب في بلدنا العزيز اثارة التوتر الأمني كالذي يركب السفينة ويثقبها اعتقادا منه انه سيغرق غريمه والحال سيغرق كل ركابها اتقوا الله في مذهب آل الله في شهر الله في ذكرى استشهاد ذبيح الله على الجميع ان يتسلحوا بالوعي لدرء الفتنه لأنها ان عمت اهلكت علينا نحن ان نرفد الاعلام بكل عوامل التهدئة مع توضيح الحقائق مهما كانت مرة وحرجه انا موقن ان أسلوب تخريب الدوائر والمقرات والعبث بالسلم الأهلي لا يقدم عليه محب للحسين واهل بيته اتقوا الله يا عباد الله فالحاكم هو الشاهد ولي الاذرع لا ينتج سوى الخراب والعياذ بالله