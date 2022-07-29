المقالات

الثورة الحسينية قضية الاحرار وليس العبيد  


انتصار حميد||     أن النهضة الحسينية: هي ثورة قامت من أجل احقاق الحق, ومقاومة الظلم والباطل, وقد شكلت تحدياً بارزاً ورئيسياً للاستبداد والطغيان, ونزع الاقنعة الدينية التي يحاول الكثير التستر خلفها, فالأمام الحسين (عليه السلام) رمزاً حقيقياً لرفض الذل والخنوع والعار, وحماية حرية الإنسان , وصيانة حقوقه المشروعة, حيث يقول في كلمته الشهيرة: "ألا وإن الدعي بن الدعي (يعني بن زياد) قد ركز بين اثنتين, بين السلة والذلة, وهيهات منا الذلة, يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون, وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية, ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام, ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر".   اتصفت القضية الحسينية بانها قضية انسانية, وثورة روحية, تميزت بالإخلاص, والتفاني, والإيثار, والتضحية, والفداء, وبعداً اخلاقياً في الدفاع عن المبادئ والقيم. وهذه الثورة تعلوا وتنمو على مر السنين؛ لأنها لله وفي سبيل الله, وما كان لله ينمو.    لقد قدم الامام الخميني (قدس سره) صورة واضحة لعظمة الثورة الحسينية, فقال "أن كل ما لدينا هو من عاشوراء, أي أن كل ما ننعم به اليوم من سيادة للدين والإيمان, وحكم للشريعة الإلهية, وتأصل للقيم الإنسانية الراقية, يعود إلى تلك الثورة".    فالأمام الحسين (عليه السلام) ينطلق من منطلق الواجب, لا من منطلق الممكن والمستحيل, وبهدف أداء المسؤولية وليس بهدف اكتساب المصلحة والمنفعة, وأداء ما عليه من واجبات, وتلك هي مسألة خطيرة تحدد مصير الإنسان في الحياة, بل مصير أمة بأكملها, هكذا قطع الامام الحسين (عليه السلام) الشك باليقين, عندما حدد الهدف من وراء ثورته المباركة.   وما نعيشه اليوم من فتنة استعمارية- صهيونية- رجعية خبيثة, تديرها عقول حاقدة ساخطة على الإسلام والمسلمين, ارتأت تلك الفتنة أن تعيد الأمة إلى الظلمة, والجاهلية, والقبلية, وسطوة القوي على الضعيف؛ لتحل الوثنية محل العبودية للخالق المتعال, ويكون النفاق والشقاق والظلم والاستعباد والاستحقار والتزوير, نهج وصفة المتسلطين في عالمنا الإسلامي.   فأحرار الحسين أو المقاومين, الذين يأبون العيش تحت ظل عقيدة مشبوهة مزيفة, مكسية بحلة دينية منحرفة, الذين أراد الامام الحسين (عليه السلام) خلقهم روحياً وفكرياً, ليقفوا موقف الضد من هذه الفتنة الاستعمارية, ومحاربة الفكر الإرهابي المتطرف, ومواجهة الغزو الثقافي الغربي, مستلهمين شجاعتهم الجهادية من ابا الاحرار, عندما قال: "لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرُ إقرار العبيد".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قميص الدم والبصيرة
لقد جاء عاشوراء..!
أفواجا تمضي في درب حسين
المشكلة الحقيقية في العراق
البصيرة هي معسكر الحسين..
لماذا نستعيد ذكرى الحسين (ع ) في كل عام؟!
الثورة الحسينية قضية الاحرار وليس العبيد  
البعث الصدامي يدعو لحل البرلمان
الاسلاميون ومحنة السلطة
الطالب بين الاستحقاق والاسئلة والمرشحات  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 77.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك