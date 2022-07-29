المقالات

البعث الصدامي يدعو لحل البرلمان


رسول حسن نجم ||    عندما تشخصن المشكلة السياسية للمكون الواحد تلقي بتبعاتها على كل المكونات الاخرى والخاسر هو الشعب اضافة الى الطبقة السياسية التي سيكون الرابح فيها خسران. في اليوم التالي لاقتحام مبنى البرلمان الذي تم بسلاسة وديمقراطية منقطعة النظير والتي لم نعهد لها سابقة في كل الحكومات بعد ٢٠٠٣ ، بدأت احدى القنوات التي يملكها احد البعثيين المقربين من المقبور عدي صدام بالترويج لحل البرلمان في توقيت حساس وحرج وفي اطار دعم المقتحمين ظاهريا. اما في الباطن فالبعثيين المتربصين بالمكون العراقي الاكبر يخططون لانهيار العملية السياسية ليصلوا هم الى سدة الحكم ومركز القرار وارجاع العراق الى المربع الاول عن طريق تجيير العملية الانتخابية لصالحهم، وان وصلوا الى مبتغاهم لاسامح الله فسيبدؤون بازالة الجهة التي يروجون لها الآن عن طريقهم لانهم يكنون العداء لكل شيعي، وهذا واضح من لسان الحلبوسي الذي التقى بهذا البعثي الذي اخبره بان العراق ليس وطننا ونسعى لتخريبه. وثمة نقطة اخرى وهي من المضحك المبكي، عندما يتواجد قيادي في حزب ما في التظاهرات ليقول ان هذه التظاهرة كانت عفوية !! لايوجد اليوم في العراق شيء يسير بالعفوية، بل لابد من محرك لكل عمل سواءاً كان خارجيا او داخليا . وعلى ماتقدم نرى ان هذه القناة تًفرِغ عن لسان من يقف وراءها من البعثيين ليَصبون الزيت على النار، وعليه نهيب بكل قادة الشيعة من كل الاطراف ان لايعطوا الفرصة للاعداء للنيل من العراق ومكوناته.  الكلمة اليوم في ظل هذا الاحتقان السياسي مسؤولية وامانة ثقيلة فاذا لم تكن في محلها من اي طرف فستتحول الى دماء بريئة تراق في الشارع وستتحول هذه الدماء الى طوفان خارج سيطرة كل الاحزاب وستحرق الاخضر واليابس والمتضرر الوحيد فيها هو المواطن العراقي بكل اطيافه. ويبقى الامل وتصبوا العيون نحو صمام الامان سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف الشخصية الوحيدة التي تُجمِع كل الاطراف على احترامها وطاعتها مجبرة او مخيرة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البعث الصدامي يدعو لحل البرلمان
الاسلاميون ومحنة السلطة
الطالب بين الاستحقاق والاسئلة والمرشحات  
مَنْ ينتَظِرُ مَنْ ؟!!...
الإطار الشيعي وتشكيل الحكومة
حوار قراني حول الحجاب
سلم الرواتب الجديد وادفع بالتي هي احسن
سقوط العراق..!
الدين الاجتماعي
دخول الخضراء والدور العالمي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك