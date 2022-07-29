المقالات

مَنْ ينتَظِرُ مَنْ ؟!!...


كوثر العزاوي ||

 

وردَ في مكاتبةِ الإمامِ صاحبِ العصرِ والزمانِ {عجل الله فرجه الشريف} للشيخِ المفيد: «ولو أنَّ أشياعَنا، وفّقهمُ اللهُ لطاعتِه، على اجتماعٍ مِنَ القلوبِ في الوفاءِ بالعهدِ عليهم، لما تأخّر عنهمُ اليُمْنُ بلقائِنا، ولتعجَّلتْ لهمُ السعادةُ بمشاهدتِنا على حقِّ المعرفةِ وصدقِها منهم بنا».

لنضع خطًّا تحت {..على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم..}

ترى! أيّ اجتماع وأيّ عهد ذاك الذي

بدأ رسالته به روحي فداه بأداة التمنّي"ولو" وأي شعور يحزّ في نفس الغيور المنتَظِر حينما يقرأ ماوراء رسالة إمامه الغائب، وما ستؤول إليه أمورهم آخر الزمان من الفرقة والتشظي وعدم الوفاء بالعهد!! إذ أنه أبرز تجلياتِ المرحلة التي تقطّع نياط قلب "صاحب الزمان" فضلًا عن غربته التي يراها مصداقًا لعدم وفاء شيعتهِ بالعهد!!

فنحن نصبح ونمسي على مالايسرّ الخاطر من مظاهر الخذلان والغدر والهجران والطعن من أدنى الوشائج إلى اقصاها، ما يجعل الأمة على مستوى من الغفلة وعدم المسؤولية، في الوقت الذي يجب أن يتجسَّد واقع مفهوم الاجتماع والألفة على الطاعة ومتابعة القادة ومن ينوب عن الإمام المعصوم الغائب من الفقهاء وأصحاب الخبرة، فضلًا عن ضرورة العمل المشترك لتبليغ الإسلام وتطبيقه والجهاد والمقاومة لإزاحة الظلم والطغيان عن مستضعفي العالم ونصرة المظلوم ورفع كلمة التوحيد، وهو ذات المشروع التمهيدي الذي يلخّص معنى الانتظار من منطلق الشعور بالمسؤولية، إذ هو الشرط الجوهري للظهور المقدس، بل والأعظم من ذلك، انّ المهدي"عجل الله فرجه" يرتّب على هذا الاجتماع والوفاء بالعهد أثره الحقيقي وهو المأمول من شيعته، فلو تحقّق {لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتنا} أجل! وذلك مقتضى النعيم الناتج من العدل الكامل الذي يتكفّل الإمام الغائب  تطبيقهُ على العالم كله!!

إذن: فما اتعس المدّعين الذين أوهموا أنفسهم أنهم على مقدار من المعرفة والوفاء، والواقع أنهم يجهلون أو يتجاهلون أنّ إمامهم المنتظر مطّلعًا على الأخبار مواكبًا للأحداث يشعر بآلام وآمال أمته وقواعده الشعبية ويميّز الخبيث من الطيب والصادق من المدّعي،

فأمر الغيبة منوط بذنوب الناس وعصيانهم وخذلانهم للمشروع المهدوي الذي يفضي إلى مخالفة العهد والالتزام سيما المنتظرين منهم! وخلاف ذلك، فإنَّ كلَّ عملٍ يجعلُ قلوبَ الشيعةِ تجتمعُ على الوفاءِ بالعهدِ وتسعى إلى الإصلاح الحقيقي، فذلك الواجب بعينه ، بل ويُفضَّلُ على الكثير من الاعمال وبه

يتحقق شرط الظهور الذي يؤهل الأمّة للتيمّن بلقاء بقية الله الموعود الذي تنتظره البشرية للخلاص وتحقيق الوعد الإلهي! وذلك بصريح ماجاء في ذيل رسالته "سلام الله عليه":

{فما يحبسنا عنهم إلّا ما يتّصل بنا مما نكرههُ ولا تؤثرهُ منهم! والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.}

فهل ثمة وضوح أكثر بيانًا؟! فاعتبروا ياأولي الألباب.

 

٢٨-ذوالحجة١٤٤٣هج

٢٨-٧-٢٠٢٢م

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مَنْ ينتَظِرُ مَنْ ؟!!...
الإطار الشيعي وتشكيل الحكومة
حوار قراني حول الحجاب
سلم الرواتب الجديد وادفع بالتي هي احسن
الدين الاجتماعي
دخول الخضراء والدور العالمي
ونبقى مع الحسين
موقف البرزاني والحلبوسي من القصف التركي
لا بديل عن الشريعة..
لا بديل عن الشريعة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك