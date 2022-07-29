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سقوط العراق..!

170 2022-07-29

د. حسين فلامرز ||  

بمراقبة بسيطة للمشهد السياسي العراقي الهش الذي اغتصبته قوى الامبريالية الصهيونية بادوات عربية فاقدة للهيبة والكرامة ومسلمت مقدرات أمم وشعوب المنطقة لمن فقدوا ذممهم وشرفهم! مايحدث في العراق اليوم هو نتاج لقاءات جدة التي شارك فيها العراق وعاد الينا ممثل الحكومة العراقية بمجموعة تطمينات اهمها انه لن تكون في العراق ديمقراطية الا بمقاس خليجي! واضعا بذلك العراق على المحك وظانا بان امريكا ستحميه كما وفرت الحماية الى الطاغية الذي لم تسعه الدنيا فقفز في حفرة مطلمة!!

ان الظلم الذي يتعرض اليه الشعب العراقي لامثيل له! حيث وصل المواطن الى درجة الجهل بامتياز ويرفض جميع انواع الرقي والازدهار وراضيا بكل اشكال الذل والهوان! كل الامور تدل على ان السيناريو القادم سيؤدي الى سقوط العراق بايدي جهلة حكام الخليج الذين فقدوا شرف الكلمة وشرف الاسلام! وجعلوا من اتباعهم بهائم يباعون ويشترون في سوق النخاسة! ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)!

 

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